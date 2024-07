A že to nebyla jen tak nějaká kasárna, připomněl jihlavský historik Ladislav Vilímek: „Musíme si připomenout, že na kasárenském dvoře proběhlo 30. října 1918 v odpoledních hodinách slavnostní převzetí kasáren českými důstojníky a vojáky, kteří vyslechli za hlubokého ticha projev jihlavského buditele a právníka Ludvíka Chluma (1866 –1932). Vznik Československého státu tak v Jihlavě proběhl bez násilností k velké radosti všeho českého lidu ve městě.“

„Městu Jihlava vznikla ztrátou kasáren s původním pojmenováním po jediném synovi císaře Františka Josefa I. a následníkovi trůnu arciknížeti Rudolfovi nenahraditelná škoda. Jistě se daly najít možnosti, jak historicky cenný objekt využít jako při přestavbě Žižkových kasáren na sídlo krajského úřadu,“ doplnil badatel a předseda SPSJ Vilém Wodák.

„Zmiňovaná kasárna hrála v Jihlavě i ve světě velkou roli pro tisíce mladých mužů i jejich rodiny za míru i ve dvou světových válkách. Nicméně vojenský život tam psal i scénky humorné. Sám jsem byl svědkem, jak vojáci na ošetřovně s okny do ulice odchytávali kolemjdoucí a prosili je, zda by jim neskočili pro pivo do blízké hospody Na hliništi. A oni jim skutečně pivo nosili,“ připomněl osobní zážitek z kasáren v roce 1959 Ladislav Vilímek.