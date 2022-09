Hledání vody, nové auto hasičů i umělá tráva. Kamenice myslí na místní části

Na místní části myslí radnice v Kamenici. Díky pravidelné finanční podpoře si mohou tamní obyvatelé sami říct, co by chtěli. A to dostanou.

Úřad městyse Kamenice na Jihlavsku. | Foto: Deník/Martin Singr