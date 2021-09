O radaru hovořil opoziční zastupitel Zdeněk Faltus, který v lokalitě bydlí. Hluk je podle něj ve Vrchlického ulici nesnesitelný a čím dál vyšší. „Osobně nechápu, proč tady není už dávno omezená rychlost, protože padesátku tady opravdu nikdo nedodržuje,“ řekl a pokračoval: „Když jsem byl radním, tak jsem navrhoval, aby úsekové měření bylo od okolí našeho domu až dolů ke křižovatce. Nebylo to schváleno k mému překvapení ani policií.“

Přimlouval by se tedy, aby v lokalitě byl ke snížené rychlosti i dohled na dodržování. Řešení vidí v projednání a následném zakoupení úsekového měření. To už v Jihlavě funguje v tunelu a na výpadovce na Pelhřimov. „Jediným štěstím Jihlavy je, že se tu lidé neumí dát dohromady a není u nás institut hromadných žalob. Jinak nájemníci si tady stěžují hlasitě,“ dodal Faltus.

Tématu se zastupitelé věnovali proto, že tři firmy z lokality chtějí dát městu darem tři miliony korun, které půjdou na protihluková opatření. „Není možné, aby oni investovali na majetku města, rádi by nám předali peníze,“ vysvětlil náměstek primátorka Vít Zeman. Za tyto peníze může být pořízen tichý asfalt nebo vyměněna okna domů.

Druhá varianta by byla levnější, je ale potřeba znát počet lidí, kteří chtějí okna vyměnit. „Radši bychom dělali opatření konečná, což je výměna oken. Ale kdyby jeden z obyvatel nebyl k zastižení, tak to pro hygienu znamená, že to není dohodnuté a museli bychom dělat tichý asfalt,“ řek náměstek.

Město má výjimku na hlučnost v Horním Kosově do června 2022. Zhruba za půl roku bude tedy problém s hlučností muset řešit, případně i na své náklady.