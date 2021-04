Vše bude nutné dělat zvenku, mimořádnou událost tak mohou z náměstí vidět i Jihlavané. „S číselníky je to komplikované. Nesmí foukat ani pršet. Pokud bude v pátek vhodné počasí, musí se celý nějakým způsobem odřezat nebo odšroubovat a spustí se to po lanech dolů,“ popsala Mariana Nesnídalová z firmy L. Heinz specializující se na rekonstrukci věžních hodin.

Ačkoliv je tvar střechy jihlavské radnice komplikovaný, mělo by se jednat o práci na hodinu až hodinu a půl pro jednoho horolezce. Výraznou změnou pak bude návrat historických rafiček. Ty ukazovaly čas do začátku devadesátých let, pak byly nahrazeny výraznějšími. Radnice aktuálně řeší, jak to udělat, aby byly dobře vidět.

Kromě hodin bude nově natřená věž a rekonstrukce se dočká také střecha radnice. „Poslední oprava byla na začátku devadesátých let a během rekonstrukce se nezasahovalo do střechy. Bobrovka není tak těsná, do střechy zatékalo na mnoha místech, trámy krovu byly napadeny hnilobou,“ vysvětlil náměstek primátorky Martin Laštovička, který má blízký vztah k historii.

Opravy střechy vyjdou na tři miliony, práce jsou přitom rozděleny na dvě etapy. Letos dělníci opraví část viditelnou z náměstí, další rok tu k nádvoří magistrátu.