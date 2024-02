Mluvčí radnice Andrea Unterfrancová potvrdila, že se uchazeči o zapojení do projektu loni účastnili krátkých rozhovorů na toto téma, které vedl místostarosta Karel Kratochvíl. „Ozvali se i rodiče, kteří zvažují umístění svého dítěte do sousedského hlídání,“ dodala mluvčí.

Tamní radnice řeší zejména poptávku po umístění dětí mladších tří let. Dle informací z hejtmanství mají v Pelhřimově plány na dobudování školky a na začátku příštího roku má fungovat dětská skupina v těsné blízkosti mateřské školy Komenského. Sousedské hlídání by mohl být flexibilní nástroj, který nevyžaduje takové vybavení.

Na jaře se má do pilotních sousedských dětských skupin zapojit zhruba šest vytipovaných domácností. „Bude to kombinace měst a menších obcí, přesná místa ještě nejsou známá,“ sdělila Deníku první náměstkyně hejtmana Hana Hajnová. Co se týká připravenosti, nejdále jsou podle ní v Pelhřimově.

Třeba v Lukách nad Jihlavou, kde také řešili kapacitu školky, se zatím zapojit nerozhodli. „Čekáme, jestli kraj spustí něco, co by pro nás mohlo být zajímavé,“ řekl starosta Martin Dvořák s tím, že problém s kapacitou chtějí řešit vznikem dvou dětských skupin.

Fungování v praxi přiblížila Hana Hajnová. Zájemce o hlídání děti ve své domácnosti musí mít odpovídající vzdělání, případně si udělat kurz, následně krajský úřad provede kontrolu domácnosti. Po vyplnění předepsaného formuláře a doložení všech příloh ministerstvo práce a sociálních věcí vydá registraci a je možné se sousedským hlídáním začít.

To se bude týkat maximálně čtyř dětí ve věku od šesti měsíců do sedmi let. Za hlídání by se vyplácelo necelých tři sta korun za dítě a den. „Bavíme se o malých dětech a představa, že dítě chodí do školky pět dní v týdnu, čtyři týdny v měsíci alespoň šest, sedm hodin denně, to je utopie,“ podotkla Hajnová. Na financování provozu se tak mohou podílet i rodiče, maximálně však do výše čtyř a půl tisíc měsíčně.

Pokud se někdo rozhodne hlídat děti sousedů, bude fungovat jako OSVČ. „Buď bude mít dopředu domluvenou skupinu rodičů, kteří budou potřebovat takto vypomoci, nebo může inzerovat jako jakékoliv jiné zaměstnání,“ nastínila možné scénáře Hajnová.

Na Vysočině již funguje koordinátorka Radka Němcová, která je v kontaktu s obcemi i s potencionálními poskytovateli služby a rodiči. Funguje i speciální web.

Deník zajímal také názor z mateřské školy. „Domnívám se, že je to degradace profese učitelky. Děti je třeba vzdělávat, nikoliv pouze hlídat a to nevím, jestli při sousedském hlídání může fungovat. Pokud hlídání zahrnuje i rok povinné předškolní docházky, obávám se, že by mezi dětmi v první třídě mohly vznikat rozdíly,“ sdělila učitelka mateřské školy z Jihlavska, která si nepřála uvést své jméno, redakce ho však zná.

Příliš pozitivně nevidí sousedské dětské skupiny ani Ivana Jiráčková, která už má děti starší. „Některé kamarádky si děti navzájem hlídaly i dříve a vyhovovalo jim to, já se do toho nezapojovala. Může to fungovat krátkodobě. Sousedské hlídání mi připomíná někdejší mikrojesle, kde si ,hlídačka´ udělala kurz a pak si při hlídání dětí vedla domácnost, zejména musela uvařit,“ uvedla.

Na to Hajnová reagovala slovy, že v sousedském hlídání se s vařením nepočítá, děti si budou nosit svačiny.

