Tady bude hrát Dukla Jihlava hokejové zápasy. Architekti ukázali konečnou podobu návrhu Horácké multifunkční arény. Ti dopracovanou studii schválili, na projektu za miliardu by ale rádi našli úspory.

Hotovou studii Horácké multifunkční arény jihlavští radní schválili. | Foto: Magistrát města Jihlava

Hala s korunou ježka, okna ve fasádě a průchody do parku i do studentského areálu. Tak si architekti podle nejnovější vizualizace představují podobu nové haly. Vnější fasáda by pak mohla být z cenově dostupných kovových probarvených desek. „Barvy bude měnit jako chameleon od stříbrné přes šedočervenou až po červenou barvu podle toho, odkud se budeme dívat,“ uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk.