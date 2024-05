V souvislosti s kapacitou haly, která bude pět tisíc šest set lidí, to nebude reálné. „Skupinu Mistrovství světa seniorů sem nedostaneme, na to je kapacita příliš malá,“ potvrdil Deníku jednatel HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban, který zná podmínky konání mezinárodních akcí. Vyšší kapacita znamená vyšší provozní náklady, budovat arénu pro více lidí by nedávalo smysl.

Aktuálně se staví velká hala také v Brně, tamní kapacita třináct tisíc míst bude zřejmě pro zápasy základní skupiny na Mistrovství světa vhodnější. Podobně jako v Jihlavě také půjde o novou stavbu využívající moderní technologie a stížnosti hokejistů na podmínky v aréně snad už budou minulostí.

Že by ale do Jihlavy nemohly zavítat hvězdy NHL, si Ščerban nemyslí. „Před mistrovstvím v Evropě týmy hledají zázemí na přípravu, přátelská utkání a tam si naopak myslím, že jejich požadavkům vyhovujeme. Může se stát, že si tu udělá kemp i tým Kanady nebo Američané, oni létají do Evropy dříve kvůli časovému posunu,“ uvažoval nahlas. V Jihlavě by přesto mistrovství mohla najít své místo.