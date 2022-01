Dílčí úpravy projektu nemají dopad do kapacit ani do rušení provozů. „Jsou orientovány na zjednodušování některých technických řešení, zjednodušování pracnosti detailů, redukce objemů, revize materiálových standardů a redukce používání dražších materiálů,“ vysvětlil Beke.

Konkrétně nebude podzemí pod nárožní budovou, menší bude i podzemní prostor pod halou. Běžecký ovál na střeše bude mít tři dráhy místo šesti. Úpravou prošly detaily konstrukce, uvnitř i na fasádě bude méně skla a venku beton místo kamene. Ve Finsku pak delegaci z Vysočiny inspiroval nájem audiovizuální techniky, i to by mohla být cesta ke zlevnění.

Rozhodnuto: Jihlava peníze na Horáckou arénu od státu dostane

Beke dále zastupitele seznámil s tím, že vedení města hledá další zdroje financování, uvažuje také o spolupráci s firmami a to nejen co se týká materiálové, ale i finanční podpory projektu. Úsporu v řádu desítek milionů skýtá i uložení zeminy na pozemcích města a její následné využití. Následně Beke zdůraznil, že hala stále vypadá tak, jako vypadala na prvních vizualizacích. „Laik asi ani nepozná, že to nejsou obrázky půl roku staré, ale zcela aktuální,“ okomentoval nejnovější vizualizaci.

Město také předložilo Národní sportovní agentuře harmonogram kroků, které povedou k výběru dodavatele stavby. „Výběrové řízení by mělo začít v polovině měsíce února. Skončit by v ideálním případě mohlo začátkem června. Poté předáme kompletní informace o proběhlém řízení agentuře a věříme, že nám bude přiznána plná dotace,“ řekl radní k očekávané částce tři sta milionů.