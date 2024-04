Z červeného prefabrikovaného betonu budou všechny tribuny, držet je bude šedá konstrukce. „Červené tribuny symbolizují srdce stadionu. To, co pulzuje. Místo, kde se něco děje,“ řekl architekt a manažer výstavby arény David Beke. Popsal, že červený beton bude i součástí orientačního systému na chodbách a v zázemí.

Je přitom jen náhoda, že to barvy domácího hokejového klubu Dukla Jihlava jsou červená a žlutá. „Červená barva nevychází primárně z barevnosti Dukly, vychází z motivu srdce. A potom je také barvou kulturnosti. Národní divadlo nebo Horácké divadlo je uvnitř červené. Je to odkaz ke kulturnímu využití objektu,“ vysvětlil Beke.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Zajímavé může být, že červený beton nepadl za oběť zlevňování stavby, ke kterému v určité fázi přípravy došlo. Není totiž o moc dražší než šedý. „Rozdíl je jen v prášku, který je do něj nasypaný. Reálný rozdíl nákladů je úplně minimální,“ sdělil Beke. Pro stavební firmy však šlo o něco nového a tak se nechtěly barevným betonem příliš zaobírat.

Podle Bekeho byla bublina kolem této novinky zbytečná, není to problém. „Obecně je probarvovaný beton teď velmi populární a řada staveb u nás i v zahraniční ho využívá. Jde o novinku, která se nikdy nedělala, ale není to jako let na Mars,“ usmál se.

Stavba přitom pokračuje podle harmonogramu. Některé práce se stihly rychleji, s jinými jsou dělníci v mírném skluzu, ale celkově se jim daří časový rámec držet. Vše směruje k tomu, aby hokejovou sezónu 2025/2026 začala v září Dukla v nové hale.

Veřejnost se pak může v příštím týdnu těšit na novinku, vedle „okýnka“ na stavbu se objeví nové vizualizace. „Zájemci uvidí, jak budou vypadat tribuny, až se osadí,“ popsal Beke. Přestože je celý projekt veřejný, pro veřejnost jsou nejlepší vizualizace, reálný obrázek toho, jak budou tribuny vypadat, až bude vše hotovo.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jihlavská firma Modeta stále využívá píchačky. Co s nimi plánuje?