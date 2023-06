Čtyři měsíce by měla trvat demolice starého zimního stadionu v Jihlavě. Bagry by se do CZ Loko arény měly poprvé zakousnout letos v půlce prázdnin, prvního srpna.

CZ Loko aréna, bývalý Horácký zimní stadion, zeje už pár měsíců prázdnotou. Jeho demolice se blíží. | Video: Martin Singr

Magistrát zatím nemá vydaný demoliční výměr a u stadionu pracují archeologové. Dokument má ale v červenci získat, stejně jako v tom měsíci skončí průzkum někdejšího městského hřbitova. „Pokud nebudou zásadní komplikace, mohla by prvního srpna začít demolice,“ sdělil primátor Petr Ryška.

Vedení města svolalo schůzku se sousedy staveniště, kde byli zástupci vysoké školy, gymnázia, provozovatelé zimáčku i obyvatelé. „Dostali jsme potřebné informace. Vše běží, a to je super,“ komentovala setkání výkonná ředitelka klubu HC Dukla Jihlava Tereza Ščerbanová.

Podívejte se na jihlavský zimní stadion. Za pár měsíců už bude minulostí

Plánuje se, že práce začnou od parku, kde dělníci nejdříve ze všeho vybourají celou prosklenou štítovou stěnu. Pak bude mít do haly volný vjezd těžká technika.

Ta začne s demolicí střechy. Kvůli jejímu stavu je stadion už přes rok zavřený. Právě na adresu střechy přitom statik Oldřich Balšínek před pár lety řekl, že by byla škoda jí vyhodit, mohla by sloužit třeba v některém skladu, kde nejsou tak přísně bezpečnostní podmínky jako na stadionu. „Takových konstrukcí už moc nestojí, je to velice zajímavá statická soustava,“ prohlásil.

Harmonogram bouracích prací

Zahájení bouracích prací 1. srpna 2023

vjezd do stavby, střecha stadionu s odvozem – 3 týdny

tribuny včetně základů - 3 týdny

obvodové konstrukce a základy - 3 týdny

objekt zázemí - nadzemní část - 3 týdny

objekt zázemí - podzemní část - 3 týdny

objekt restaurace - nadzemní část - 2 týdny

objekt restaurace - podzemní část - 1,5 týdne

Předpokládá se souběh dvou až tří druhů činností

Dokončení bouracích prací cca 30. listopadu 2023

Zdroj: www.hcdukla.cz

Následně půjdou k zemi tribuny, kde již chybí sedačky. Pět set jich koupil Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava, další čtyři stovky získal pro svůj stadion TJ Sokol Bedřichov. Hluk by měl okolí zatěžovat co nejméně. „Při práci s hydraulickým kladivem budou kolem bagru instalovány mobilní protihlukové zábrany,“ ujistilo vedení města sousedy stadionu.

Horácká aréna v Jihlavě se může stavět: lidé z Tyršovy ulice stáhnou své námitky

Poté přijde na řadu zázemí a kanceláře hokejové haly. Budova půjde k zemi za stálého zkrápění, což minimalizuje prašnost. Vnější zdi však zůstanou stát, ty se zbourají až na závěr. Předtím se ještě dělníci vrhnou také na vyklizenou restauraci a posilovnu.

Pracovat se bude každý den, od pondělí do pátku od sedmi ráno do osmi večer, o víkendech budou dělníci pracovat od osmi do pěti. Ve všední dny večer a o víkendech přitom nebudou pracovat hlučná hydraulická kladiva. Do konce listopadu má být hotovo. Pak může začít samotná výstavba Horácké multifunkční arény, stavby za bezmála dvě miliardy.