Jihlava stále hledá peníze na Horáckou arénu. Uvažuje o vypsání nové soutěže

K tomu primátor Petr Ryška již dříve oznámil, že se město bude ucházet o dotaci pro specifické brownfieldy, čemuž by mohl odpovídat starý zimní stadion. Ta má být vypsaná desátého ledna a je velká šance ji získat. Primátor předpokládá, že by tam město mohlo dostat minimálně sto padesát milionů korun.

Vysoutěžená cena haly nadregionálního významu je 1,9 miliardy, o pět set milionů více, než se předpokládalo. Celé dění okolo Horácké multifunkční arény a zejména pak její ceny sledují nejen fanoušci jihlavské Dukly, ale i širší veřejnost, hala totiž nemá sloužit jen pro hokej. „S tou naší arénou jsou to větší nervy jak sledování finále Nagana,“ uvedl již dříve například Josef Jelínek.

Dělníci omylem provrtali trubku s plynem

Radnice má také čerstvě výsledky vrtů, které šly do hloubky předpokládané úrovně výkopů nové stavby. Zemina pod stadionem není kontaminovaná ani jinak znečištěná a tak může skončit na deponii v Jihlavě - Pístově. „Splnilo by to i hodnoty nového zákona, který má vstoupit v platnost od Nového roku,“ podotkl Beke.

Mírně překvapivé bylo, že hlína nebyla promrzlá. Mohlo to být tím, že bylo chlazení již několik měsíců vypnuté, ale také tím, že se vrtalo vedle mantinelu ze strany pro diváky. Náměstek primátora Radek Popelka přitom připomněl, že dříve byla pod ledovou plochou zemina promrzlá do hloubky tři metry.

Města šetří i na stadionech: v Brodě zúží led, Třebíč chystá rekonstrukci

Přesto se vrtání neobešlo bez komplikací. „Našli jsme plyn. Bohužel byl pod tlakem, tak jsem rád, že se nikomu nic nestalo,“ prozradil Beke. „Provrtali jsme i mnoho dalších trubek v rámci stadionu, které ale už byly vypuštěné. Kdyby byl stadion v provozu, tak už není v provozu,“ dodal.

Jihlavští radní také ve čtvrtek 15. prosince vybrali správce stavby. O pozici měli zájem tři uchazeči, radní vybrali sdružení firem Fethers a Delta, jejichž cena je necelých patnáct milionů korun. „Pozice správce stavby je zcela klíčová. Bude to takový rozsáhlejší stavební dozor,“ vysvětlil Beke a pokračoval: „Správce stavby není jedna osoba, je to tým lidí, který zajišťuje záležitosti od právních služeb až po vzorkování materiálu. Sleduje kvalitu materiálu a také zda to, co je postaveno, je proinvestováno.“