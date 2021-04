Za pravděpodobným posunem termínů stojí hledání různých variant snižování celkových nákladů stavby. Radnice rozhodla, že hokejisté i další uživatelé budou mít arénu k dispozici o pár měsíců déle, ještě zhruba rok. „My však nic neodkládáme a dále usilovně pracujeme jak na zajištění financování multifunkční arény, tak na dalších krocích potřebných pro realizaci,“ uvedla primátorka Karolína Koubová.

V úterý 20. dubna pak má Jihlava vyhlásit výzvu v podobě předběžných tržních konzultací. „Ty jsou jedním z institutů zákona o zadávání veřejných zakázek a město Jihlava s nimi osloví stavební firmy a dodavatele schopné podílet se na stavbě Horácké multifunkční arény,“ vysvětlil jihlavský radní a manažer výstavby arény David Beke s tím, že cílem výzvy je podrobněji představit veřejnou zakázku na stavbu arény relevantním dodavatelům a získat bližší informace související s výstavbou.

Město přitom již má první výsledky možných úsporných opatření. K těm bylo nutné přikročit poté, co předběžné propočty došly k sumě miliarda šest set milionů. Tedy dvojnásobek původně zamýšlené částky. Náměstek primátorky pro investice a sport Petr Ryška koncem března odhadl, že je možné se dostat na miliardu dvě stě milionů. Do karet by městu mohlo hrát očekávané zlevnění stavebních prací.

Posunem termínu demolice se rýsuje zajímavá možnost, že by se A tým jihlavské Dukly mohl se starým stadionem rozloučit extraligovými zápasy. Hokejisté aktuálně hrají finále první hokejové ligy a po prvních dvou zápasech vedou 2:0 nad Kladnem. Ještě dvě výhry tým dělí od návratu do nejvyšší české soutěže, kterou v minulosti dvanáctkrát opanoval. Více titulů má jen brněnská Kometa.