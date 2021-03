Zájem o novou halu byl značný. „Zajímá to koalici i krajskou opozici. Myslím, že i opoziční zastupitelé vnímají projekt jako významný a necítím zásadní odpor,“ okomentoval pracovní seminář hejtman Vítězslav Schrek po jeho skončení.

Během tří prezentací nejdříve architekti popisovali záměr a význam objektu, následně jednatel HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban nastínil svou představu o provozování haly a velkých i malých akcích. V závěru se ujal slova manažer výstavby Horácké multifunkční arény a jihavský radní David Beke. Hovořil o fázích projektu a také o konkrétních částkách.

Prezentoval přitom čísla z dokumentace pro stavební povolení a z položkového rozpočtu, který už je k dokumentaci možné zpracovat. „Celkové náklady na demolici a výstavbu nové arény jsou výrazně vyšší než jedna miliarda,“ sdělil Beke v úterý večer Deníku.

Celkové náklady zaskočily lídra opozičního Hnutí ANO a bývalého náměstka hejtmana pro ekonomiku Martina Kuklu, kterému se však jinak projekt líbí. „Padla tam částka jeden a půl miliardy bez DPH, ale to asi není částka konečná. Myslím, že konečná částka bude začínat dvojkou,“ odhadl.

Tím padá možnost, že by se na stavbě arény podílely rovným dílem město, kraj a stát. „Národní sportovní agentura zastropovala dotační program na tři sta milionech. Podíl státu bude určitě menší než třetinový,“ uvědomuje si Beke. Co se týká podílu kraje, finanční výbor loni v září odhadl příspěvek ve výši pětadvacet až třicet procent z odhadové sumy osm set milionů. Ta se nyní mění.

Nadregionální význam

Přesto je zřejmé, že po schůzce je dohoda s krajem o spolufinancování opět o krok blíže. „Museli jsem projekt představit zčásti novým zastupitelům, kraj má také nové vedení,“ zmínil Beke a pokračoval: „Peníze a reálná možnost podpory krajské arény budou otázkou následujících dnů a týdnů."

Současné vedení kraje pak bude akceptovat rozhodnutí předchozího zastupitelstva a výstavbu arény podpoří. „Vnímáme jí jako nadregionální a významný strategický projekt na podporu Kraje Vysočina, na tom se nic nemění,“ ujistil hejtman s tím, že konkrétní částka vzejde z diskuze, která bude následovat.

Horácká multifunkční aréna v kostce



- Horácká multifunkční aréna nahradí současnou CZ Loko arénu, známou také jako Horácký zimní stadion

- o stavbě rozhodli jihlavští zastupitelé v prosinci 2018

- demolice začne na přelomu letošního a příštího roku

- práce mají trvat dva roky, HC Dukla Jihlava by tak mohla sezonu 2023/2024 už hrát „doma“

Hejtman má jako jihlavský zastupitel o aréně dostatek informací, přesto se úterního setkání zúčastnil až do konce a i pro něj bylo přínosné. „Pár nových věcí jsem se dozvěděl, byť mám informace úplně od začátku,“ přiznal.

CZ Loko aréna by měla jít k zemi na konci letošního nebo začátku příštího roku. Na demolici naváže nová výstavba. „Představa je taková, že od prvního kopnutí do dvou let by to mělo být hotové. Některé stavební firmy říkají, že by to mohlo být hotové i rychleji, ale je to zatím věštění z křišťálové koule,“ řekl již dříve Beke.

Radnice také stále plánuje, že by na střeše mohla být zelená plocha a atletický ovál, kde by se mohli hokejisté rozcvičovat a třeba by tam mohla sportovat i veřejnost. Beke má zatím prý jen samé pozitivní ohlasy. „Já ve svém okolí neznám nikoho, a setkávám se s širokou komunitou lidí, kdo by se na tu halu netěšil,“ dodal nedávno Bedřich Ščerban a připomněl, že stále funguje sbírka na podporu nové haly.