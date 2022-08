Podle náměstka primátorky pro oblast investic a rozvoje města Petra Ryšky jsou a budou nabídky důkladně kontrolovány. „Nedá se už nyní automaticky předpokládat, že nejlevnější nabídka bude vybrána komisí jako nejvhodnější,“ řekl Ryška. Rozhodovat budou i jiné věci. „V hodnocení totiž není hlavním kritériem se stoprocentní váhou pouze cena, ale jsou tam i další důležité parametry,“ doplnil Ryšku radní Jihlavy a manažer výstavby Horácké arény David Beke.

Rozhodnuto. Horáckou arénu v Jihlavě chce stavět pět firem

Co se financování haly týká, chybí zhruba půl miliardy korun. Jihlava si vzala bankovní úvěr na šest set milionů korun, dalších tři sta milionů poskytne Národní sportovní agentura. Kraj Vysočina loni slíbil půl miliardy. Na hejtmanství se poté obrátila i další města, která chtěla podporu pro své haly. „Nedovedeme si představit, že by v jakémkoliv jiném městě vznikla další multifunkční aréna,“ prohlásil vysočinský hejtman Vítězslav Schrek.

Zároveň nechce ani zvýšit příspěvek na Horáckou arénu, třebaže ta nakonec bude stát minimálně o třetinu více peněz. „Kraj Vysočina rozhodnutím o spolufinancování výstavby arény nepřijímá žádný podíl na potenciálních finančních rizicích spojených s její výstavbou a následným provozováním,“ připomněl Schrek pro Deník.

Jihlavští zastupitelé pak mimořádně zasednou v úterý 23. srpna, aby se podrobně věnovali plánovaným investicím města a také financováním Horácké multifunkční arény. Ten den se podle radnice nedá očekávat žádné zásadnější rozhodnutí. „Zastupitelé ale zřejmě začnou probírat varianty, jak řešit navýšení ceny. Za sebe chci ujistit veřejnost, že je stále naší prioritou novou multifunkční halu postavit, protože bude mít obrovský význam pro celý region,“ prohlásil David Beke.

Krajní řešení

On sám vidí řešení situace v zapojení peněz od firem, navýšení bankovního úvěru a nebo rozdělení stavby na etapy. Úspory skýtá i přeprojektování celé haly, které by si však vyžádalo nové stavební povolení. „Můžeme jako jedno z krajních řešení projekt multifunkční haly ukončit a připravit variantu stavby malého zimního stadionu, který by Jihlava zvládla sama bez další finanční podpory,“ nastínil některé z variant dalšího postupu David Beke.

O tom ale někteří nechtějí ani slyšet. „Je potřeba to brát s vizí pro další generace v horizontu padesát až sedmdesát let. Je to investice do budoucnosti, a ta se vždy vyplatí,“ řekl loni třeba Josef Jelínek. Poslední dobou však sílí negativní hlasy. „Stejně to dojde do fáze, a je to pouze otázka času, že to bude stát takový randál, že to prostě nepůjde. Jen si to pořád nikdo nechce moc přiznat,“ uvedl nedávno Jan Čermák.

Před budoucností varuje také ekonom Lukáš Kovanda. „Stavebnictví prochází krizí a Česko je teprve na začátku ekonomicky krizových let, kterých nakonec může být třeba pět,“ prohlásil Kovanda a připomněl, že v dalších měsících výrazně porostou ceny plynu a elektřiny. V důsledku toho podraží v podstatě všechno.

Lídr jihlavského Hnutí ANO Radek Popelka již dlouho hovoří o své obavě, aby za pár let nebylo ve městě rozestavěné torzo nové haly a nikdo nevěděl, co s ním dál. „Ocitli jsme se na křižovatce špatných cest,“ uvedl ve středu odpoledne. „Jedno východisko je velice rychle sehnat další zhruba půl miliardu. Druhá varianta je rozdělit stavbu na menší části, ale to nedává žádný smysl. Třetí je akceptovat připomínky dodavatelů a ještě jednou to přesoutěžit, ale to se bavíme o horizontu minimálně půl roku. A další varianta je celý projekt odpískat, vrátit se o šest osm let zpátky a bavit se o opravě haly,“ nastínil svůj pohled Popelka. Podle něj o osudu haly pravděpodobně rozhodne až nové zastupitelstvo.

Jednatel HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban si nedovede představit, že by se celý projekt nyní zastavil. Fakt, že bylo proinvestováno hodně peněz, připomínala nedávno zastupitelům i jihlavská primátorka Karolína Koubová. „Takové financování, jaké máme nachystané teď, se už nemusí nikdy opakovat,“ prohlásila Koubová, když město bralo zmiňovaný úvěr. Zastupitelé tehdy přijetí úvěru jednoznačně schválili. Dá se očekávat, že v otázce budoucnosti Horácké arény tak jednotní nebudou.