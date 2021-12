Další analogií s Jihlavou mohlo být kasino. To ve finské Nokia Aréně je a mohlo být i v Horácké multifunkční aréně. Vedení Jihlavy však nabídku sta milionů předloni odmítlo. Ščerban pak jen dodal, že při hokeji je možné konzmovat cokoliv, klidně i vodku nebo whisky. „Ukazuje se, že restrikce ničemu nezabrání. Je možná lepší jít cestou, kdy to regulujete, ale necháte lidem svobodnou vůli a oni se naučí s tím žít,“ glosoval jinou národní kulturu.

Předražené zakázky? Měření hluku na Vysočině řeší soudy už sedm let

Mimochodem, pivo v hale stojí mezi osmi a desíti Euro, tady kolem dvou stovek korun. „Je to hodně drahé, ale navázané na to, aby taková hala mohla ekonomicky fungovat,“ uvědomil si Ščerban. Velký rozdíl je i v cenách vstupného. „V momentě, kdy člověk dá třicet euro za průměrnou vstupenku, tak se v provozních výnosech pohybujeme někde jinde než v Čechách, kde máme vstupenku za sto padesát, dvě stě korun,“ porovnal Beke s tím, že ve Finsku je průměrná mzda třikrát vyšší než v Česku.

Cena půjde výš

Cena samotné haly je přitom nesrovnatelná. Nokia aréna vyšla na 120 milionů eur plus šestadvacet milionů za základní desku, která je umístěná nad železniční tratí. Cena jihlavské haly začala na osmi set milionech, poté se neustále zvyšovala a nakonec přesáhla miliardu a půl. Bylo potřeba náklady snížit zhruba o dvě stě milionů. „Projektujeme halu s tím, že cena je 1,35 miliardy. Tušíme, že se cena za období projektování dostane výše,“ přiznal Beke.

Tampere je podstatně větší než Jihlava, má zhruba dvě stě tisíc obyvatel. Spádová oblast s půl milionem lidí je ale opět srovnatelná s Vysočinou. Ve Finsku pak plánují kolem sto třiceti akcí ročně, přičemž v aréně budou doma dva hokejové kluby, ve městě je populární i basketball. „My jsme plánovali kolem šedesáti akcí,“ porovnal Ščerban.

Nokia aréna a Horácká multifunkční aréna

- obě haly budou v centru města

- ani u jedné nebude obrovské parkoviště, budou však dobře dostupné pěšky a veřejnou dopravou

- spádová oblast zahrnuje zhruba půl milionu lidí

- kasino v Jihlavě odmítli, ve finské aréně je

Co se týká konkrétních poznatků, jihlavská návštěva viděla, že v novotou vonící hale byly problémy s odpadky. „Přestože koš byl téměř u každého sloupu, byly přeplněné. Nad tím se musíme zamyslet,“ uvědomil si Beke během služební cesty. Dalším rozdílem je, že v Nokia aréně si audiovizuální techniku pouze pronajímají. Tím by se mohla Horácká multifunkční aréna zlevnit a navíc by to byla ochrana proti zastarávání techniky. Díky podpoře Nokie ale celá hala nabízí technologický „wau efekt“.

Co se současného Horáckého zimního stadionu týká, tam se aktuálně radnice rozhoduje, jak proběhne demolice. Čeká také na rozhodnutí Národní sportovní agentury. Ta už několikrát posunula termín rozhodnutí, jestli vůbec a jakou dostanou nadregionální projekty včetně jihlavské haly podporu. Dotace přitom může být až tři sta milionů. „Přemýšlíme o tom, co budeme dělat, když nebudeme mít dost peněz. Nevíme, jestli nám dají tři sta milionů nebo nulu,“ potvrdil radní.

Jednoznačná záležitost. Hokejisté Dukly si bez větších problémů poradili s Ústím

Každopádně vše směřuje k tomu, že se třicátého dubna stadion uzavře a začne demontáž vybavení, které bude možné použít i v nové hale. Pak začne samotná demolice. Před tím ale ještě bude akce rozsahem srovnatelná se Zlatým utkáním. „Třicátého dubna je sobota a my chystáme velkou rozlučkovou akci. Už kontaktuji klubové legendy, myslím, že to bude důstojné rozloučení s arénou a očekávám, že ten den bude spousta lidí na zimáku a v okolí,“ řekl Ščerban s dojetím v hlase.