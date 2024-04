Aréna má být dokončená příští rok v září, vše se musí řešit už nyní kvůli dlouhým dodacím lhůtám. „Je to závazek, který se týká roku 2025. Není to výdaj z rozpočtu v rámci tohoto roku,“ vysvětlil Pokorný. „Částka dvě stě milionů je s rezervou, vybavení prošlo revizí za asistence nového jednatele společnosti. Některé věci jsme vyřadili, jiné jsme doplnili,“ řekl pro Deník manažer výstavby arény a jihlavský radní David Beke.

Na čtyřicet milionů pak vyjde gastro vybavení bufetových a fastfoodových provozů, restaurací nebo pivnice. Dle Pokorného se v této fázi vybaví zhruba šedesát procent gastro provozů, zbytek budou pak řešit konkrétní nájemci.

Stroj a zařízení jako rolba, vysokozdvižný vozík nebo mycí stroj vyjdou na šest milionů, vybavení interiéru a administrativní budovy na nároží bude stát devatenáct milionů a za dva miliony bude navigační a orientační systém. „Součet částek je řádově za 180 milionů, budou soutěžené samostatně,“ uvedl Pokorný.

Opoziční Radek Hošek zmínil, že si spousta lidí myslí, že částka 1,9 miliardy je částka za arénu se vším všudy, tak to ale není. „Je jasné, že ani 1,9, ani 2,1 miliardy to nebude,“ prohlásil s tím, že by bylo vhodné započítat třeba i úrok z úvěru.

Horácká multifunkční aréna v kostce zakázku za necelé dvě miliardy získala firma GEMO z Olomouce

hala nadregionálního významu bude pro sportovní i kulturní akce

na financování se vedle města podílí i Kraj Vysočina a Národní sportovní agentura

demolice starého zimního stadionu, na jehož místě hala vzniká, začala loni v půlce letních prázdnin

na stavbu má firma šestadvacet měsíců, sezónu 2025/26 by tak mohl klub HC Dukla Jihlava začít „doma“

Pokorný mu odpověděl, že ze všech úvěrů je nyní čerpaný jeden, kde je úrok ze 132 vyčerpaných milionů 5,72 procent. Kolik bude úrok za celých patnáct let, nelze podle Pokorného predikovat, protože procenta se v čase mění. „Očekáváme, že se dostaneme velmi rychle na dvě procenta, nebo níže,“ dodal. Ryška doplnil, že při schvalování se předpokládala částka 150 milionů.

Pro Deník následně Hošek zmínil ještě další výdaje, které jsou s arénou spojené. „Dále do účtu za Horáckou multifunkční arénu musíme započítat odkup pivnice Posilovna, cenu za architektonickou soutěž, odškodné v řádu milionů korun za chyby způsobené mimo jiné neschopností manažera projektu obyvatelům Tyršovy ulice a odměnu pro tohoto netransparentně vybraného manažera, který je zároveň radním města za ODS, ve výši osm set korun na hodinu,“ nebral si servítky.

Deník se na celkový účet za arénu zeptal také manažera výstavby. „Kolik může být hypoteticky vynaloženo, když se sečtou částky od roku 2023 do roku 2025? Mohlo by to být 2,15 miliardy plus úroky. Nepředpokládáme, že by došlo k prodražení stavby," ujistil Beke.