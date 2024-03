Částka 2,1 milioardy korun je totiž o dvě stě milionů vyšší, než suma, o které hovoří vedení města v čele s primátorem Petrem Ryškou a manažerem výstavby arény Davidem Beke. „Žádná změna není. Hala jako taková stojí 1,9 miliardy korun,“ ujistil Deník Beke a pokračoval: „Potom ale půjdou peníze na gastro, ale to jsou desítky nebo nízké stovky milionů korun, a to by potom celkem mohlo vyjít na 2,1 miliardy korun.“ Jak ale Beke připomněl, stále ještě není definitivně rozhodnuté, zda bude tuto částku platit město, dodavatel, nebo půjde třeba o leasing.

Téměř dvě miliardy pohromadě. Jihlava může vybrat stavitele nové arény

Za ANO se k videu vyjádřil lídr hnutí Radek Popelka. Podle něj je 1,9 miliardy korun cena veřejné zakázky, ve které ale není zahrnuté vybavení gastra a je bez daně. „Celkový objem alokovaných peněz je vyšší, ale není to součástí dodávky stavby multifunkční arény. Jsou to náklady, které s tím jsou od začátku,“ vysvětlil Popelka.

Vývoj stavby nové jihlavské arény z letošního února: