V praxi je na stěně haly viditelné od parku místo, kde jsou různé vzory. Zástupci stavby, architekti a investor přímo u nich domlouvají detaily. Jde o barvy hliníkových rámů oken, barvy skel a třeba také o to, jestli díry prořezané v hliníkových panelech budou mít tvar trojúhelníku nebo čtverce. Veřejnost by ráda viděla trojúhelníky symbolizující bodliny, nicméně tato otázka nebyla ve středu 11. září odpoledne ještě dořešená.

Nad halou přitom vzniká konstrukce střechy, v tomto případě jdou práce rychleji, než byl plán. „Pořád platí, že do konce roku chceme mít hotovou konstrukci a první zapláštění, aby do arény neteklo,“ uvedl manažer výstavby David Beke. Také prozradil, že každý střešník váží kolem devíti tun. Jeřáb, kterých je na staveništi pět, by přitom mohl zvednout ještě o tunu více.

Náměstek primátora Radek Popelka pak již dříve dodal perličku, že stejně jako měl starý stadion nejdelší girlandový vazník v republice, tak i aréna bude mít největší rozpětí vazníku.

Dělníkům se daří dodržovat harmonogram. „V různých činnostech jsou odchylky do plusu i do mínusu, ale je to v řádech jednotek dnů,“ informoval Beke.

Blížící se deště by pak práce zastavit neměly. „Uvidíme, jak moc deště bude. Dnes jsme to řešili na kontrolním dni a ptal jsem se, jestli mají na stavbě připravená čerpadla,“ usmál se Beke ve středu odpoledne.