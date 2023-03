Stavba Horácké multifunkční arény se může výrazně zbrzdit. Krátce před skončením lhůty pro podávání námitek se totiž sešly hned dvě.

Vizualizace Horácké arény. | Foto: Magistrát města Jihlavy

Na stavební úřad dorazila koncem minulého týdne námitka od lidí bydlících v Tyršově ulici, která se stávající CZ Loko arénou a budoucí Horáckou multifunkční arénou sousedí. Jde o hluk a prašnost související s demolicí starého stadionu.

Sedmnáct majitelů bytů zastupuje právník Jaroslav Homolka, který se tématu Horácké multifunkční arény věnoval v předvolební kampani uskupení Jihlava srdcem. Pro Deník sdělil, že jde o nedostatečnou ochranu práv jeho klientů. „Jde zejména o vady hlukové studie, časy, ve kterých má probíhat demolice objektů a nedostatečné ochrany proti nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovitosti a osoby,“ prozradil.

Radní a manažer výstavby Horácké multifunkční arény David Beke reagoval slovy, že se radnice s lidmi sejít chtěla, ovšem až v době, kdy bude známá demoliční firma. „Každá disponuje nějakou technologií, know-how, postupem prací. Demoliční firmu ale zatím neznáme. A dokud je tady ta námitka, tak s nikým ani nemůžeme uzavřít smlouvu. Točíme se v kruhu,“ řekl Beke.

Stihnout do září

Primátor zopakoval, že zásadní je stanovisko hygieny. „Vždy jsme měli zájem obyvatele ochránit, ale nesmí to být na úkor ohrožení zájmů města nebo dalších obyvatel a institucí. Když se zkrátí pracovní doba, bourací práce se natáhnou do doby školní výuky. Ochrání to sedmnáct bytů, ale tisíce studentů to bude rušit při vyučování. Stejné to bude s odvozem suti. Přes léto nákladní auta tolik nezatíží dopravu ve městě jako na podzim,“ vysvětlil Ryška.

Situaci ohledně Horácké multifunkční arény kritickým okem sleduje i opoziční zastupitel Radek Hošek. Námitkám obyvatel rozumí. Podle něj závazné stanovisko Krajské hygienické stanice nepočítá s použitím strojových hydraulických kladiv při demolici, která jsou velmi hlučná. „Stavební dokumentace s jejich použitím ovšem výslovně počítá. Tím došlo k obrovskému zkreslení výsledků studie a na to navazujícímu závaznému stanovisku hygieny. Nerad bych, aby místní byli označováni za kverulanty, když se jen domáhají svých zákonných práv,“ uvedl.

Beke připomněl, že nejvíce ohrožené stavbou jsou malý zimáček, vysoká škola a manažerská akademie. „Ulice Tyršova je jednou stavbou odcloněna, ten dopad tam bude menší. Postup obyvatel této ulice mi nepřijde vhodný. V Jihlavě jsme všichni sousedi a nemyslím si, že je potřeba komunikovat tímto způsobem,“ podotkl. Ryška jen připomněl, že mu lidé z lokality říkali, že projektu fandí a chtějí, aby aréna už stála. „A pak je to takhle,“ dodal.

Deník do ulice v pondělí zavítal a ptal se na názor lidí procházejících tudy. „Demolice je hlučná, tak to prostě je. Nějak to přežijeme,“ mávl rukou senior Jaroslav. Poněkud hovornější pak byla paní Aneta s dvěma dětmi, ani ona ale nechce zveřejnit příjmení. „V létě můžeme odjet k našim na vesnici, to ať pracují klidně non stop. Hlavně ať se to stihne do září, kdy musí děti začít chodit do školy a už neutečeme,“ sdělila.

Námitky firem

Daleko závažnější pak může být námitka, kterou podali neúspěšní uchazeči o veřejnou zakázku. Sdružení Metrostav, OHL a Podzimek a synové napadlo proces hodnocení. „S těmito námitkami se seznamují naši právníci a budou je vyhodnocovat tak, abychom mohli v co nejkratší době odeslat odpověď,“ sdělil Beke. Odpověď bude do pár týdnů, vypořádání celé záležitosti ale může být otázkou měsíců nebo dokonce let a celý harmonogram stavby je nyní velmi nejistý.

Beke je přesvědčen, že magistrát zákonná pravidla nepřekročil a pokusí se to dokázat. „Pokud taková odpověď bude stěžovatelům stačit, je to vypořádané. Když ne, budou se muset obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a záleží, s čím budou operovat,“ naznačil Beke. Pokud radnice uspěje s argumentací, nemusel by být harmonogram ohrožen, drobná rezerva v něm prý byla.

Různá odvolání, jinými slovy zpoždění v řádu měsíců, stále visí ve vzduchu. Beke však nemá obavy, že by se opakovala anabáze, která provázela soutěžení jihovýchodního obchvatu Jihlavy. „Jsem zatím optimista a doufám, že se s tím vypořádáme. Nemyslím si, že jsou tam neřešitelné věci, ale bude to chtít čas,“ odhadl.