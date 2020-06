Počet přítomných se blížil stovce, fanoušky například zajímalo, jestli by mohli během hokejových zápasů stát. „Jsme schopni udělat jednu tribunu pro stání, ale poslední trendy jsou, že lidé sedí,“ odpověděl Ščerban s tím, že v hale by měly najít prostor i jiné sporty a třeba u gymnastiky diváci nestojí.

Sporty se navíc mohou střídat velmi rychle, bez demontáže plexiskel je možné plochu přestavět za šest hodin. „V sobotu se klidně může hrát hokej a ve neděli basket,“ prohlásil Ščerban.

Na projednávání přišli i obyvatelé z okolních domů. Jedna z nich se ptala na blikání korunky stadionu, o kterém architekt Ondřej Chybík mluvil při představení dopracované studie haly. „Nemyslím, že by to mělo blikat. Bude to lehké a kultivované, žádné Las Vegas,“ upřesnil nyní svá slova.

Lidé také zajímalo, jestli už je výstavba nové haly za miliardu korun definitivní nebo jí může ještě něco zastavit. „Vždy to může něco zhatit, my všichni děláme maximum pro to, aby se to povedlo. Věřím, že překážky budou překonatelné, já osobně se bojím jen financí,“ ujistil přítomné manažer výstavby nové arény a jihlavský radní David Beke (ODS).

Ohlasy byly vesměs pozitivní, setkání se neslo v konstruktivním duchu a tak jsou hlavní protagonisté spokojeni. Rozhodně pak nevylučují, že se kvůli nové stavbě setkali s veřejností naposledy. „Pokud by byl zájem, klidně uděláme další setkání. Zpětnou vazbu potřebujeme,“ uzavřel Ščerban.