„Jsem rád, že to vyhrála tato firma,“ uvedl primátor Petr Ryška. Radní a manažer výstavby arény David Beke dodal, že jde o největší českou stavební firmu.

Výběru stavební firmy předcházelo zajištění téměř dvou miliard korun. K tři sta milionům ze státní kasy, pěti set milionům z hejtmanství a úvěru města ve výši šest set milionů se v půlce února podařilo sehnat ještě půl miliardy. Jihlavská radnice stále počítá s tím, že bude možné čerpat ještě další dotace. Loni na sklonku léta začala jednat i s velkými firmami.

Nyní se může dát do pohybu proces, na jehož konci má být předání stanoviště. V červnu pak může začít demolice stávajícího stadionu. „To je ideální doba. Rádi bychom, aby se většina stadionu zbourala přes červenec a srpen, kdy je v Jihlavě slabší doprava a zároveň není výuka na Vysoké škole polytechnické naproti,“ připomněl již dříve primátor Petr Ryška.

Horácká multifunkční aréna? Musíme sehnat peníze a začít stavět, říkají všichni

Dopravy by se demolice příliš dotknout neměla. Tolstého ulice se zúží ze tří jízdních pruhů na dva. Vytíženou Jiráskovu ulici by práce zasáhnout nemusely vůbec. „Nevylučuji, že dojde k zastavení tranzitní osobní dopravy, která by komplikovala vyjíždění ze staveniště. Demolice s sebou určitě ponese odvoz velkého množství materiálu a vyjíždění nákladních vozů,“ připustil Beke.

Pokud všechno půjde podle plánu, měla by být samotná hala hotová za dvaadvacet měsíců. Celý projekt včetně nároží pak o čtyři měsíce později. „Kompletně může Horácká aréna stát do září 2025. Sezona hokejistů Dukly 2025/2626 by tam tedy mohla začít,“ sdělil Ryška na konci ledna.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Vedení města zároveň zdůrazňuje, že se jedná o stavbu na padesát až šedesát let, která bude rozpočtu města desítky let pomáhat. Nová hala nemá sloužit jen hokejistům, například házenkáři už projevili zájem hrát tam kvalifikaci na mistrovství Evropy a prostory by mohly mít využití také pro další kulturní a společenské akce.