Starosta Jan Lapeš chtěl pořídit oba symboly až v době, kdy bude všechno hotové. „Předloni zastupitelstvo obce rozhodlo, že už znak a vlajku chceme,“ vysvětlil. Vedení Horních Dubenek tak oslovilo heraldika, který připravil osm variant a lidé si v anketě na webu vybrali, který se jim nejvíce líbí. Obec nechala vyrobit i turistické odznaky, zatím se prodalo asi 20 sad, další si koupili sběratelé přímo od výrobce.

Starosta přitom netají, že jeho působení ve vedení obce se po více než pětatřiceti letech chýlí ke konci. „Vodovod v Janštejně jsme letos dokončili a tím máme všechny inženýrské sítě hotové. Minimálně třicet let bude mít vedení obce pokoj,“ uvažoval.

Jan Lapeš už se chystá do důchodu, předá vedení obce mladším. Má důvod bilancovat, co vše se v obci vybudovalo. Připomněl, že v letech 1993 až 1995 se obec plynofikovala, o šest let později byl postaven nový vodovod v Horních Dubenkách. „Předtím se dělaly hlubinné vrty, ve vodě se objevilo berilium a radon," vzpomněl starosta. V současné době je zajištěno zásobování vodou ze čtyř hlubinných vrtů.

V roce 2008 po získání stavebního povolení a dotace pak radnice začala práce na kanalizaci a čistírně odpadních vod, vše bylo za tři roky hotové. „Jen budujeme, opravujeme místní komunikace, děláme nástupiště a autobusové zastávky, škola se zrekonstruovala, vyměnili jsme střechu, udělali zateplení, pořídili klimatizaci, zateplili jsme i obecní objekty včetně zdravotního střediska, opravili fasády, v budoucnu už bude potřeba dokončit opravy silnic a chodníků a provádět jen drobnou údržbu,“ uzavřel starosta.