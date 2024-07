Na ploše dvanáct hektarů vzniká moderní městská čtvrť, jde o rozsáhlý developerský projekt Residence Kaskáda. Desítky rodinných domů již mají své obyvatele, další byty dělníci dokončují nebo staví. Počet obyvatel se počítá na stovky a dále poroste.

Horní Kosov v Jihlavě se rozrůstá, roste tam nová čtvrť. | Video: Deník/Martin Singr

Bydlení s výhledem na přírodu a přesto ve městě lidi zkrátka láká. „Ještě nejsme rozhodnutí, kde se nakonec usadíme. Máme představu klidného bydlení, odkud to bude kousek do centra města, do přírody i na dálnici. Tady by to klidně mohlo být, dokážu si to představit,“ uvažoval před časem nahlas Jan Pudil, který se po Horním Kosově procházel se svojí partnerkou.

V místě je vybudovaný kruhový objezd, silnice bez jediné díry a od září začne fungovat i nová zastávka MHD, nese název Purmerendská. Domy září novotou, ulice jsou jsou krásně upravené, zahrady udržované. Tedy kromě pár parcel, kde se zatím nic neděje.



Bydlení je k dispozici také v rámci sousedního projektu Na Františku. Další pozemky vyčleněné pro bytovou výstavbu jsou v několika lokalitách, mimo jiné v Handlových Dvorech na opačném konci Jihlavy. Radnice ale má jako prioritu nejprve dovést do Jihlavy vodu ze Želivky a zajistit, že lidé v nových bytech budou mít co pít.