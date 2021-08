Novou posilu má Domácí hospic Bárka. Do jihlavské charity nastoupil Karel Havránek, který přišel ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje.Zdroj: se souhlasem Karla Havránka

Závěrem bych čtenářům rád vzkázal, že hospic není slovo, které by mělo v člověku evokovat něco strašného, něco nepříjemného, i když to tak nejspíš bude většina lidí vnímat. Je to možnost svému blízkému a milému člověku poskytnout to poslední, co můžeme, a proto by to mělo být to nejlepší, největší, nejupřímnější, zkrátka poskytnout mu svou péči od srdce s malou pomocí zdravotníků.