Martin Chmela však hned úvodem zdůraznil, že na fungování hospůdky nemá zásluhu jen on. Domluvil se totiž s kamarády, že si vezmou hospodu společně na starost. A pak na nic nečekali. „Jakmile jsme se dozvěděli, že hospůdka bude naše, tak jsme se dali do práce a začali budovat strategii fungování hospůdky, jak udělat lidem posezení v hospůdce příjemné a jak nejlépe informovat lidi o nových produktech, službách a akcích,“ vyjmenoval Martin Chmela, co stálo za vznikem profilu na facebooku.