Budoucnost sociálního bydlení v Jihlavě je aktuálně zatížena nedostatkem sociálních pracovníků, nejisté je také financování samotného konceptu Housing First. „Vyjednáváme s krajem o podpoře pro překlenovací období roku 2022. Po tomto období bychom navázali novým projektem financovaným z dotačních peněz EU, přičemž podíl města bude s největší pravděpodobností 10 procent,“ nastínil svou představu radní pro sociální oblast Daniel Škarka. Pokud město podporu nezíská, tucet domácností přejde do režimu sociálního bydlení.

S městem na projektu spolupracovala také Platforma pro sociální bydlení, která již měla zkušenosti z Brna. „V Jihlavě je jiné prostředí než v Brně a pro nás to také byla cenná zkušenost. V menším městě se všichni znají, a když člověk přichází do domu, tak má mnohem větší obavy z toho, jak jej ostatní přijmou,“ řekl Jan Milota, poradce pro Jihlavu z Platformy pro sociální bydlení.

Komplexní podporu vzhledem k individuálním potřebám dostalo v krajském městě Vysočiny celkem patnáct domácností. Z původních dvanácti si jich devět bydlení udrželo. „Práce s domácnostmi v rámci Housing First je opravdu intenzivní a je potřeba znát a mít zmapované potřeby každého jednotlivce. Podle čísla zabydlení se však dá říci, že ta práce má smysl a projekt byl v Jihlavě úspěšný,“ uvedla sociální pracovnice Pavlína Kolářová z Oblastní charity Jihlava, která v rámci projektu zajišťovala terénní práce.

Magistrtrát by chtěl, aby koncept Housing First pokračoval i v dalších letech, zaznělo na konferenci. | Foto: Deník/Martin Singr

Prozatím o dva měsíce bude prodlouženo dvouleté testování konceptu Housing First v Jihlavě. Realizátoři projektu však nyní bojují o to, aby vše pokračovalo i po třicátém listopadu. Projekt zatím vyšel na čtyři miliony, město se však podílelo jen pěti procenty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.