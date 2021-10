Rekordních čísel přitom na hradě dosáhli v době, kdy bylo povinné v interiérech nosit respirátory a po jistou dobu byl omezený počet osob na prohlídkách. Přesto ale vyšší zájem o domácí turistiku, parkoviště před hradem a zejména slevy na vstupném udělaly své. „Všem dětem a studentům bylo od července do konce září umožněno navštívit výstavy a expozice zcela zdarma, ostatní návštěvníci dostali na své standardní vstupenky padesátiprocentní slevu,“ připomněl krajský radní pro oblast cestovního ruchu Roman Fabeš letošní nabídku.

V září byl hrad ještě otevřený vždy celý týden mimo pondělí, tento měsíc ale už mohou návštěvníci chodit jen o víkendech a pak ve státní svátek. Chodí jich desítky až stovky denně. „Návštěvníci chodí, ovšem velmi důležitým faktorem je v tomto ročním období počasí,“ zmínila Kateřina Rozinková.

Na Roštejně se navíc nebojí pouštět do nových projektů, loni tam herci Horáckého divadla Jihlava pod širým nebem odehráli Osudy dobrého vojáka Švejka. Kvůli dešti se podařilo uskutečnit jen jedno představení, ale zájem byl značný. „Lidé měli strach chodit do divadla, ale venku jsme se s těmito obavami nesetkali,“ zhodnotil ředitel divadla Ondrej Remiáš. Kastelánka se nebrání v budoucnu na spolupráci navázat a na nádvoří nebo předhradí uvést další hry.

V lednu pak skončila výrazná rekonstrukce trvající od léta 2017. Na hradě je teď několik prohlídkových tras. Tradičně je největší zájem o hradní věž, pak vede interaktivní trasa bez průvodce, která je zaměřená na rodiny s dětmi. „Tato trasa byla díky své povaze provozně omezena méně něž historická expozice s průvodcem,“ usoudila Rozinková. „Na to, že to byl takřka prázdný hrad, je to teď velký obrat k lepšímu. Prohlídka je zábavná, pro děti je pojatá jako naučná stezka,“ ocenila například Olga Vávrová ze Stonařova.

Hrad navíc nedávno získal hned dvě ocenění v soutěži Stavba Vysočiny. Zvítězil v kategorii Rekonstrukce staveb a poté ještě obdržel Cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. „Jedná se zejména o ocenění práce rozsáhlého týmů lidí, který se na rekonstrukci podílel a potvrzení toho, že úpravy hradu oceňuje jak laická, tak odborná veřejnost,“ potěšilo Rozinkovou.

Vždy je však na čem pracovat a co vylepšovat, tedy i v blížící se zimní přestávce. „V letošním roce se budeme zaměřovat na novou podobu našeho webu a vylepšení jeho obsahu. Věnovat se rovněž budeme přípravě dalších edukačních programů do naší nabídky a přípravě kulturních akcí,“ plánuje Kateřina Rozinková. V interiérech budou drobné změny související s nákupem nových sbírkových předmětů v letošním roce. „Jedná se o nejrůznější paroží, trofeje a podobně, které vhodně doplní zejména naši historickou trasu,“ řekla kastelánka s tím, že jsou připravená i další drobná vylepšení.

Návštěvnost krajských památek byla letos od července do konce září 78 158 lidí. „To je zhruba o devět tisíc více než bylo běžně evidováno v letech 2018 a 2019 před příchodem pandemie,“ porovnal Fabeš. Je to však o třetinu méně než loni, kdy hejtmanství nabídlo dospělým jednotné vstupné za dvacet korun a ostatní kategorie měly volné vstupy.

Návštěvnost krajských památek od července do září 2021



Muzeum Vysočiny Jihlava 35 374 lidí.

- z toho Roštejn 32 573 lidí.



Muzeum Vysočiny Pelhřimov 16 401 lidí.

- z toho Hrad Kámen 13 912 lidí.



Muzeum Vysočiny Třebíč 8 503 lidí.



Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 4 949 lidí.



Horácká galerie v Novém M. n M. 6 129 lidí.



Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 3 979 lidí.



Galerie výtvarného umění v H. B. 2 823 lidí.



- Celkem 78 158 návštěvníků.