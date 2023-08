Aktovky, sešity, penály, pastelky a další nezbytnosti nejsou zrovna nejlevnější, rodiče budoucích školáků si ale umí poradit. „Čekala jsem, že ceny aktovek budou nižší, ale vybavení se dalo pořídit v setu, kdy to bylo za přijatelnou cenu. To už byl spíš náročnější výběr, jestli koupit školní batoh nebo aktovku,“ usmála se Kamila Fischerová, jejíž nejstarší dcerka bude chodit do první třídy v Lukách nad Jihlavou.