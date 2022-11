„Na výzdobě šetřit nebudeme. Po covidu si to lidé zaslouží. Zároveň máme do konce roku nasmlouvanou výhodnou cenu elektřiny, takže, stejně jako v minulých letech, výzdoba vyjde na milion sedm set tisíc korun. Lidé se mohou opět těšit na park Hrádek, který se spolu s přilehlou alejí celý obleče do vánočního hávu. Výzdoba bude na Masarykově vyhlídce, bazilice, větrném mlýnu, Borovině a tak podobně,“ vylíčila mluvčí Třebíče Irini Martakidisová.

V podobném duchu se ponesou i Vánoce ve Světlé nad Sázavou. Tamní zámecký park lidem opět nabídne Vánoční procházku. Nicméně aby to bylo možné, muselo vedení Světlé udělat ústupky. Zrušený je novoroční ohňostroj a umenšená výzdoba ve městě.

Tradiční Vánoční vesnice, strom s rampouchy vločkami, řetězy a výzdoba celého města i okolí čeká Jihlavu. „Už se na to moc těšíme. Jsem zvědavá, jak na své první Vánoce zareaguje malý,“ popsala například Jitka Brzobohatá. I v Jihlavě vše propukne 27. listopadu.

Pomoc zvenčí

Na Vánoce, jak je lidé znají, se mohou těšit i pelhřimovští. Byť tam cesta k plné výzdobě města byla strastiplnější. S financováním vánoční výzdoby městu musí letos pomáhat ČEZ. Slavnostní výzdoba města letos dokonce ukáže novinky. Technické služby obstaraly dva nové 3D prvky. Jeden bude umístěn na Masarykově náměstí a druhý v městských sadech. Instalovat se bude s výzdobou altánu. „Naším cílem je přinést atmosféru Vánoc také starým lidem z domova seniorů. Ti se do středu města dostávají méně než ostatní občané, navíc o svátcích za nimi chodí návštěvy,“ uvedla ředitelka technických služeb Eva Hamrlová.

Drobným ostrovem vánočního smutku ovšem bude Žďár nad Sázavou. Město kvůli cenám energií musí vánoční výzdobu omezit.