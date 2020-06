Další změnou je, že se nebude začínat v Jihlavě, ale v Golčově Jeníkově. Cíl se naopak nemění, už tradičně je v pivovaru v Dalešicích. Letos poprvé také mohou účastníci cykloakce celkem dvě stě dvaatřiceti našlapanými kilometery prostřednictvím aplikace EPP pomáhej pohybem přispět na některý z projektů hejtmanství.

Částečně omezené bude i využívání doprovodného vozidla, to bude až na výjimky jen pro přepravu zavazadel, případně jako záchranné vozidlo při zdravotním či technickém problému účastníků. „Naším cílem je, aby účastníci v co největší míře přespávali v cílových destinacích. Letošní etapy jsou nastavené tak, aby jejich start a cíl byl vždy v místě, kam je možné se dopravit vlakem,“ uvedl Tomáš Čihák, ředitel pořádající organizace Vysočina Tourism.

Na akci, která se koná v termínu od třetího do sedmého července, je třeba se přihlásit do desátého června. V tom případě bude svoz kola do místa startu či z cíle domů zdarma.