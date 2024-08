Jestli to projde, nastane obrovská krize. Tak komentoval generální ředitel společnosti Icom transport Zdeněk Kratochvíl vítěznou nabídku týkající se autobusové dopravy na Pelhřimovsku a Humpolecku.

Vítězná firma ČSAD Autobusy České Budějovice, jezdící pod značkou Busem, nabídla pro dalších deset let cenu o pět haléřů na kilometr nižší než Icom, v pořadí třetí nabídka přitom byla o více než sedm korun vyšší. To je dle vedení Icom transportu zhruba rozdíl, který má domácí dopravce. „Dali jsme nabídku s minimálním ziskem a nabídli všechny výhody domácího dopravce kraji. To nikdo cizí nemůže nabídnout,“ prohlásil Kratochvíl.

Icom transport působí i v dalších krajích, které podle předsedkyně představenstva Kateřiny Kratochvílové posuzují ceny důkladněji, v Kraji Vysočina je to pouze formální záležitost. „Kraj vezme průměr a až když je nabídnutá cena pod 75 procent této částky, zvedne varovný prst a ptá se,“ vysvětlil finanční ředitel Lukáš Loup.

Takový postup je ale podle něj nesmyslný. „Kdo by byl ochotný jít do nového zaměstnání a mít o pětadvacet procent nižší mzdu,“ zeptal se. Ve finančním vyjádření je to o deset tisíc méně.

Řidiči navíc mají minimální mzdu danou legislativně, dle Icom transportu je to 39 tisíc hrubého na Humpolecku, na Pelhřimovsku ještě o dva tisíce více. Kraj ale údajně řekl, že stačí 32 tisíc, který nabízí vítězný dopravce. „ICOM platí průměrně 42 tisíc čistého,“ dodala Kratochvílová.

V důsledku nízké nabízené mzdy hrozí, že řidiči opustí obor a následně nebude jiné řešení, než seškrtat jízdní řády. „Kraj má právo nechat si doložit počty řidičů, jejich mzdu, počty dispečerů a jejich mzdu,“ řekl Loup. „Dopravce buď ani nezačne, nebo bude problém, že nebudou odjíždět spoje a velmi rychle skončí,“ usoudil.

Loup se věnoval také otázce autobusů, které Icom transport nakoupil v roce 2022, kdy byly o dvacet procent levnější než letos. Aby nový dopravce splnil podmínky kraje, bude muset nakoupit nové vozy. Další výhodou domácího dopravce je vybudované zázemí. Autobusy tak tankují za nákupní cenu plus provozní náklady, v jiných krajích musel Icom transport dokládat třeba i nízkou spotřebu svých autobusů.

Podobná situace, kdy vítězný dopravce nebyl schopen za nabídnutou cenu jezdit, nastala v minulosti v Pardubickém kraji. Nevyjíždělo tam dvě stě spojů denně a kraj nakonec snížit objem dopravy. Taková situace dle Icom transportu hrozí nejen ne Pelhřimovsku a Humpolecku, ale především na Jihlavsku. Námitku Icom transportu k této oblasti kraj před časem zamítl. „Neměli jsme informace, teď je máme a jsme schopni argumentovat. Třeba i u soudu,“ uzavřel Kratochvíl.

Umíme efektivně řídit náklady, brání se ČSAD Autobusy

K celé situaci se vyjádřil také Vladimír Homola, generální ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice. Podle něj je naprosto nestandardní a nepřípustné, aby se účastník veřejné zakázky během zadávacího řízení obracel na hejtmana, radu kraje a zastupitele s pochybnostmi o schopnosti vybraného dopravce splnit zakázku.

Nižší cenu byla firma ČSAD Autobusy České Budějovice dle Homoly schopná nabídnout díky efektivnímu řízení nákladů. Nejde o dumpingové ceny, jak tvrdil Icom transport. „Na rozdíl od některých konkurentů se účastníme soutěží s rozvahou a velkou odpovědností,“ uvedl Homola.

V Jindřichově Hradci a Jihlavě má firma zajištěné dílny s dostatečnou kapacitou pro technické a provozní zajištění dopravy. Nabízené mzdy jsou konkurenceschopné a pracovní podmínky atraktivní, pokračoval Homola. Co se autobusů týká, všechny jezdící po Vysočině budou zcela nové, jejich nákup byl zahrnutý do nabízené ceny.

Závěrem pak Homola zmínil, že je absurdní poukazovat na situaci v Pardubickém kraji, kde měla potíže jiná společnost ze skupiny BusLine a opomíjet skutečnost, že právě Icom transport nezvládl coby nový dopravce zajistit základní dopravní obslužnost na Teplicku a v Jablonci.

Závěrem Homola argumentoval dlouholetými zkušenostmi a prokazatelnou schopností efektivně řídit a realizovat náročné zakázky. „Naše nabídky byly pečlivě připraveny, všechny náklady byly důkladně kalkulovány a jsme plně připraveni zajistit vysokou úroveň poskytovaných služeb,“ sdělil.