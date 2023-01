Bazén v Jihlavě je mimo provoz, může ze to závada na vzduchotechnice

Kulturu a zejména pak sólisty Národního divadla do kostela svatého Ignáce z Loyoly dostal loni v listopadu Alfred Habermann ze spolku Život pro varhany.

„Kostel svatého Ignáce v Jihlavě je výborným místem pro koncertní účely,“ zhodnotil mladý hudebník a pokračoval: „Na benefiční koncert Mozartovo Requiem se představil orchestr a více než čtyřicetičlenný sbor. Velikost kostela dokáže takový počet pojmout, díky místní akustice se vše hezky spojí a posluchači si mohou odnést příjemný zážitek.“ Výhodou je pak také velký kůr, kterému dominují barokní varhany.

První etapa oprav kostela svatého Ignáce z Loyoly v kostce



- práce začaly na jaře 2022



- plánované dokončení je na podzim 2023



- náklady se odhadují na třicet milionů korun



- jde zejména o opravy střechy a přední fasády

Zatímco druhá etapa vyjde na čtyřicet milionů korun, ta první je o deset milionů levnější. Farář oceňuje, že se podařilo sehnat dotaci z Norských fondů, přesto ale bude potřeba vstřícnost a pomoc od města a hejtmanství. Dále bude nutné doplatit zhruba čtyři miliony korun z farní kasy.

V kostele se tak koná jednou měsíčně sbírka na tyto práce. „Lidé posílají peníze i na účet, teď máme možnost dostat něco od biskupství. Když vybereme určitou částku, biskupství nám stejnou částku přidá ze svých zdrojů,“ uvedl Husek.

Kromě toho se nedávno dočkala oprav další jihlavská dominanta - kostela svatého Jakuba Většího. Tam dělníci pracovali čtyři roky, nyní je přístupná vyhlídka ve výšce čtyřicet metrů nad zemí. Lidé si mohou prohlédnout i poctivou řemeslnou práci na krovech. Jihlavského faráře potěšilo, že se tam práce podařilo dotáhnout do zdárného konce.

Až skončí opravy kostela svatého Ignáce z Loyoly, zaměří se v Jihlavě na nejstarší kostel ve městě, a tím je kostel svatého Jana Křtitele. „Říká se, že je práce jak na kostele. Šindelová střecha dosluhuje, to bude velká investice,“ naznačil farář.

Dále se jedná o budoucnosti kostela svatého Ducha, který je ve Smetanových sadech. „Budou tam nutné nějaké investice a my ho nepotřebujeme. Momentálně jednáme s pravoslavnými, kterým by ten kostel pomohl, že bychom ho převedli a starali by se o něj oni,“ uzavřel Marian Jiří Husek.