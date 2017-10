ihlavská radnice hledá nového šéfa zoo a SMJ

Jihlava – Radní města Jihlavy nedávno oficiálně přijali rezignaci ředitelky jihlavské zoologické zahrady Elišky Kubíkové a také rezignaci současného jednatele Služeb města Jihlavy Jindřicha Klegy. Na webových stránkách Jihlavy už jsou na obě pozice vypsaná výběrová řízení.

Ilustrační foto, Zoo Jihlava.Foto: Deník/archiv

„Primátor obdržel rezignační dopis ředitelky jihlavské zoo Elišky Kubíkové, která s dostatečnou rezervou oznámila, že chce končit k 30. červnu 2018. Odchod rovněž ohlásil z pozice jednatele městské společnosti Služby města Jihlavy (SMJ) Jindřich Klega,“ potvrdil mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis. Obě rezignace už také schválili jihlavští radní na svém říjnovém zasedání.



Přihlášku s písemnou koncepcí rozvoje jihlavské zoologické zahrady je možné poslat do konce ledna příštího roku. „Nový ředitel či ředitelka by měli mít mimo jiné praxi minimálně pět let v řídící pozici,“ dodal Tulis. Od ledna až případně března příštího roku by měl nastoupit do nové funkce jednatel městské společnosti SMJ. „Přihlášku s písemným záměrem řízení společnosti je možné poslat do 3. listopadu 2017,“ doplnil Tulis. Kandidát na tuto pozici by měl mít také mimo jiné pět let praxe v řídící pozici.