Nejlepší místo by bylo v Prioru, celé spodní patro, řekla v nadsázce jihlavská primátorka Karolína Koubová během diskuze o novém umístění turistického informačního centra. To bylo přes léto na horním náměstí a nejpozději v polovině listopadu se bude stěhovat do ulice Matky Boží. V domě s číslem popisným 22 bývala dříve prodejna elektrospotřebičů, pak bezobalová prodejna.

Novinka, kterou v úterý schválili jihlavští zastupitelé, část veřejnosti překvapila. „Škoda, doufala jsem, že bezobalový obchod v Jihlavě bude pokračovat. Chodila jsem tam ráda,“ smutnila Jana Dostálová z Jihlavska. „Je to dost stranou od centra a úplně na druhou stranu náměstí od radnice. Nevím, jestli to turisté najdou,“ dodala Dostálová na novou adresu turistického informační centra.

VIDEO: Největší mrazák na Vysočině vznikl v Jihlavě. Bude zásobovat řetězce

Názor, že by mělo být informační centrum na náměstí, má i několik zastupitelů. „Nejlepší by to bylo v místě, kde byla Sberbank,“ usoudila opoziční zastupitelka Božena Kremláčková. S tím souhlasil ředitel Brány Jihlavy Jakub Deml. „Vyhovující městské prostory na náměstí nejsou v tomto období k dispozici. Nabídka komerčních prostorů je zajímavá, ale ekonomicky na to nedosáhneme,“ prohlásil Deml s tím, že prostory, kde byla Sberbank je roční nájem ve stovkách tisíc.

Koaliční zastupitel Jaroslav Huňáček u této příležitosti připomněl svůj letitý nápad. „Já už několik volebních období vnucuji, že by se na horním náměstí mohlo položit deset metrů kolejí, dát na to starou tramvaj, udělat tam turistické informační centrum a že by to bylo to nejlepší, co bychom mohli mít,“ navrhl Huňáček. Mohlo by jít třeba o kopii historicky první jihlavské tramvaje. Originál je totiž chráněný památkáři a jeho obnova vyjde na miliony.

- v Jihlavě byla dvě infocentra, na Bráně Matky Boží a na radnici

- přes léto fungovala prosklená konstrukce na náměstí

- nový prostor bude na adrese Matky Boží 22

Každopádně ale končí turistická informační centra na Bráně Matky Boží, které bylo příliš malé a také na radnici, kde se podle Demla zaměstnanci necítili dobře. „Ten prostor není dobrým obchodem a my chceme nové infocentrum koncipovat jako obchod, který obrazově prodává město,“ vysvětlil. Na vybavení nové budovy nebudou potřeba miliony. „Jsme organizace, která staví na kreativitě a jsme schopní ten prostor s velmi nízkými náklady vybavit tak, že bude hezký, přívětivý a lákavý,“ slíbil Deml.

Jednou z podmínek při hledání nových prostorů byla výloha, aby bylo možné prodávat propagační předměty města. Huňáček zmínil, že jsou to aktuálně dvě trika a tři hrnky. Podle destinační manažerky Magdaleny Svatoňové bude sortiment širší, je ale třeba nabídku dobře prezentovat. „Typickým návštěvníkem Jihlavy je pár pětadvacet až pětačtyřicet let a bez dětí. Výběr propagačních předmětů jsme nechali na této věkové skupině,“ dodala Svatoňová.