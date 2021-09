Nová interaktivní digitální dotyková deska s mapovými podklady usnadní orientaci na jihlavském ústředním hřbitově. Nákup informačního panelu za 230 tisíc v úterý schválili jihlavští zastupitelé.

Ústřední hřbitov Jihlava. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Předkladatel návrhu, jihlavský radní a bývalý primátor Jaroslav Vymazal, vysvětlil, že je to kvůli návštěvníkům města. „Hledají své známé, příbuzné, kamarády, spolužáky. Rádi by našli to místo a při rozlehlosti hřbitova to není mnohdy jednoduché,“ řekl s tím, že sám podobně chodil po hřbitově v Liberci.