/FOTOGALERIE/ Slunečné dny lákají ven, do přírody. Řada Jihlavanů proto sedá na kolo a vyráží na zmrzlinu například do Luk nad Jihlavou. Cesta vede přírodou, často ve stínu a po relativní rovině.

Historický most u Holova mlýna byl před pár lety důkladně opravený. Foto: Deník/Adéla Poláčková

Ne každý má ale rád kolo, alternativou tak je vyrazit na procházku do Malého Beranova pěšky. Z Jihlavy je to kolem pěti kilometrů a zpět se případně dá jet jihlavskou městskou hromadnou dopravou.

Začátek cesty sice aktuálně mírně komplikují opravy části cyklostezky u zoo, ale místo se dá celkem pohodlně obejít. Od letního kina už může výletník pokračovat bez jakéhokoliv omezení. Pro mnohé bude novinkou cyklostezka Mlýnská – Helenínská, která je v provozu teprve půl roku.

Dále cesta vede kolem jihlavské čistírny odpadních vod, helenínské střední školy, ke které vede nová lávka, a přes vlakové koleje. Pod kopcem je následně nyní trochu více vody, ale louže se opět dají celkem snadno obejít lesem. Na krajině se sice podepsala kůrovcová kalamita, ale některé stromy před broukem přece jen odolaly.

Ve chvíli, kdy člověk podchází pod silnicí mezi Jihlavou a obchvatem Velkého Beranova, je už Malý Beranov opravdu blízko. Už jen minout Holův mlýn, nedávno opravovaný historický most za ním a turista se rázem ocitne v jedné z nejmenších obcí Vysočiny. V tu chvíli si třeba kdekdo pomyslí, že to byla moc krátká procházka a přeci jen pokračuje na tu zmrzlinu do Luk.