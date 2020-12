Ten zastupitelé začátkem týdne schválili. Ohledně výše příjmů pro příští rok pracovali v Třešti s předpokladem, který je dle starosty Vladislava Hynka stanovený poměrně nízko. Osmadevadesát milionů je o dvacet milionů méně než letos.

Výdaje v Třešti plánují na dvě stě čtyři miliony. Šestnáct milionů z rozdílu mezi příjmy a výdaji pokryjí peníze z úvěru na rekonstrukci Revoluční ulice, sto dva miliony vezmou zastupitelé z rezervy města, kde je nyní okolo sto třiceti milionů.

„Zhruba třicet milionů by nám během příštího roku mělo přijít na dotacích, na konci roku 2021 by měly být rezervy ve výši sedmašedesát milionů,“ prozradil starosta.

Vedení Třeště věří, že příští rok nebudou mít stavební firmy tolik práce jako dosud a nabídky by mohly být cenově výhodnější. „Peníze na účtě máme, tak je investujeme dále,“ okomentoval Hynk rozhodnutí zastupitelů s tím, že město schvalovalo schodkové rozpočty i v minulých letech, nakonec ale hospodaření končilo v plusu.

Co se konkrétních investic týká, dělníci by měli na konci března začít opět pracovat na průtahu Třeští. Jelikož se po silnici v opravovaném místě jezdí na koupaliště, je důležité položit asfalt do konce června. Biotop Malvíny by se pak měl dočkat nové skluzavky za tři sta tisíc. Kdo tam bude provozovat občerstvení zatím není jasné.

Rozpočet pamatuje i na kulturní akce, přestože dnes nikdo neví, co se uskuteční. „Letos se kulturní akce nekonaly, pro rozpočet to je plus, ale není to dobře,“ uvědomuje si Vladislav Hynk. Nově chce město podporovat muzeum Tesla, kde bude od dubna do září dvakrát týdně prohlídka s průvodcem.

Radnice chce také dát sto šedesát tisíc na územní studii lokality, které pracovně říká Drůbežárna. Po natažení inženýrských sítí by tam mohlo v blízké době vyrůst šedesát domů. Šlo by zejména o rodinné domy. Za další milion tři sta tisíc potom budou opraveny tři městské byty, které následně radnice nabídne k pronájmu.

Na desítky milionů potom vyjde budování kanalizace a čistírny odpadních vod v místních částech Salavice s Čenkov.