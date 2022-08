K výzvě, aby zastupitelé jednali o referendu na svém mimořádném jednání 23. srpna, vedla uskupení zveřejněná cena nové haly. Částka mezi miliardou devíti sty miliony a dvěma a čtvrt miliardy je výrazně více než plánovaná miliarda čtyři sta milionů. „Vzhledem k růstu cen stavebních prací a materiálů za poslední nejméně rok se taková zpráva dala očekávat. O to větší zklamání budí informace, že vedení města nemá pro tento případ připravený alternativní plán a harmonogram dalších kroků,“ uvedl Homolka.

Na Jihlavsku se v posledních letech konala referenda ve Velkém Beranově ohledně logistického centra Penny Marketu, v Jamném zase lidé rozhodovali o větrných elektrárnách. Výsledek byl vždy proti, na sociálních sítích navíc začíná přibývat skeptických komentářů. Je tak nasnadě, že by mohli lidé poslat do koše celý projekt Horácké multifunkční arény, roky práce a desítky investovaných milionů.

To ale nemá být cílem. „Tohle referendum by nemělo být o tom, zda v Jihlavě multifunkční arénu ano, či ne, ale zda vybudovat arénu v takové podobě, v jaké je vyprojektovaná a za vysoutěženou cenu, která rozhodně není konečná,“ vysvětlil Deníku Homolka. „Je politováníhodné, že se projekt arény po tolika letech příprav, studií a utracených peněz daňových poplatníků dostal do situace, pro kterou město nemá reálné řešení,“ dodal.

Podle Homolky mělo město připravovat alternativní plán, na který by se v této situaci dalo plynule přejít. Chybějící „plán B“ kritizovala i opozice. Radní a manažer výstavby David Beke však reagoval slovy, že zastupitelům představil čtyři varianty týkající se výstavby nové haly.

Jihlava srdcem chce, aby se občané vyjádřili, jestli drahou arénu ve městě chtějí. „Nyní už to není o nalezení ideálního řešení, ale pouze o výběru lepšího řešení z řady špatných,“ glosoval situaci Homolka. Podle něj by Jihlava multifunkční arénu mít měla. „Ale musí to být technicky jednoduchá, funkčně promyšlená, finančně a provozně zvládnutelná stavba,“ dodal jedním dechem. Zkrátka chce, aby funkčnost měla přednost před estetikou.

Homolka jako bývalý generální manažer České hokejové reprezentace hráčů do 18 let viděl haly ve městech velikostí srovnatelných s Jihlavou. „Samozřejmě vnímáme, že při změně projektu na technicky jednodušší variantu budou dosud vložené investice opět promarněny, ale stále se v konečném důsledku bude jednat o menší finanční riziko, než se pustit do stavby, která je jen těžko ufinancovatelná,“ usoudil.

Každopádně by bylo potřeba před referendem nabídnout veřejnosti maximum informací k projektu, aby rozhodování nebylo ovlivněno neznalostí souvislostí nebo různých detailů. A na to by nemusel být čas, referendum by se mohlo konat ještě při komunálních volbách, které budou letos na konci září. Zákonná lhůta by teoreticky mohla být splněná na den přesně.

Manažer výstavby Horácké arény David Beke se o dopisu zastupitelům dozvěděl od redakce Deníku. „Návrh řešit rozhodnutí o výstavbě Horácké multifunkční arény referendem vnímám jako nedostatek vlastního názoru politického uskupení, které se už za měsíc hlásí o přízeň voličů,“ řekl.

Podle něj by mělo mít uskupení Jihlava srdcem jasný názor, jak problematiku řešit a to nabídnout ve svém volebním programu.

Výzvu tak Beke vnímá spíše jako volání o pomoc, jak se rozhodnout, pokud by se uskupení do zastupitelstva skuetečně dostalo a za své rozhodnutí muselo přijmout zodpovědnost. „Já jsem samozřejmě připraven poskytnout zástupcům tohoto uskupení všechny informace, které by potřebovali pro lepší orientaci v problematice, stejně tak jako to činím už čtvrtým rokem, obrátí-li se na mě kdykoliv a kdokoliv z veřejnosti,“ uzavřel Beke.