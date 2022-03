Náměstek primátorky Martin Laštovička odhadl, že by v polyfunkčním domě následně mohlo být dvacet ordinací a dvacet bytů. Opoziční zastupitel Jaromír Kalina ale spočítal, že bytů může být i šest pater. „Podle mě je to neuvěřitelný byznys,“ dodal skepticky Laštovička.

Bývalý primátor a současný opoziční zastupitel Rudolf Chloupek připomněl, že doktoři, kteří mají o centrum zájem, nyní fungují v stomatologickém centru sídlícím v budově Lékařského domu Jihlava v areálu bývalé Tesly. „Jak ti doktoři do Jihlavy dostanou deset nebo dvacet obsazených ordinací, to by mě zajímalo,“ řekl Chloupek. „Pan doktor Černoch má velice dobré kontakty na fakulty medicíny v Praze a v Brně. Stáhne doktory z těchto měst,“ odpověděl Laštovička. Radní Jaroslav Vymazal pak jen dodal, že doktor Černoch již do Jihlavy za několik let přivedl kolem osmi doktorů.

Místo, kde byla dříve školka se zahradou, je nyní zarostlé stromy. Veřejnost se na oplocený pozemek může dostat pouze přes sousední areál a téměř tam nechodí. Jak však uvedl odbor životního prostředí, všechny jehličnaté stromy v lokalitě jsou napadené kůrovcem a budou muset být tak jako tak pokáceny. Část zelených ploch tam má přitom zůstat i po vybudování kliniky.

Druhým místem, kde v budoucnu vznikne stomatologická a stomatochirurgická ordinace, je pozemek v ulici Na Růžku na Bedřichově. Zájemce za něj zaplatí téměř tři miliony korun a začít ordinovat musí do pěti let. Počítá se s tím, že si doktor na pozemku v poměrně lukrativní části města postaví i rodinný dům. Ve všech případech je přitom povinností stomatologů mít smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Opoziční Radek Popelka navrhl, aby se pozemek neprodával formou přímého prodeje, ale ve dražbě. Primátorka Karolína Koubová mu ale vysvětlila, že město má nyní podmínku, aby v nabízených místech fungovali stomatologové. V případě dražby ale město nemůže mluvit do toho, co na pozemku vznikne. Příkladem může být již prodaná parcela Na Dolině. „Šli jsme cestou dražby, ale nepodařilo se zajistit to, co jsme chtěli,“ řekla Koubová s tím, že i tam město chtělo zubaře.

Do diskuze se zapojil také hejtman Vítězslav Schrek, který v jihlavském zastupitelstvu zasedá jako zástupce koalice. „Situace ohledně stomatologů nejen v Jihlavě, ale na celé Vysočině je tristní. VZP se k tomu nestaví tak, jak bychom si představovali. Ani oni ty zubaře nevyrobí, nepřivezou je odněkud,“ vysvětlil hejtman s tím, že je třeba využít všechny legitimní možnosti. Podle něj bude nutné plošně zvýhodnit lékaře, kteří budou ochotni opustit Prahu.

Ve stejném duchu pak hovořil Schrekův spolustraník David Beke. „Vnímejme to jako mimořádný nástroj, který by se neměl stát pravidlem. Ale dokud nebude ta věc vyřešená z vrchu, tak my jako město se musíme snažit tu službu pro lidi zajistit. Tohle je jeden z nástrojů, který máme v ruce a můžeme ho uplatnit,“ prohlásil Beke na adresu aktuální nabídky zastupitelstva. Následně vyjádřil obavu, že situaci se zubaři může město vyřešit samo, s pediatry nikoliv.

Otázkou tak zůstává, za jak dlouho se podaří Jihlavě problém vyřešit. Lidé potřebují zubaře hned, stomatologové ale budou mít na zařízení ordinace podstatně delší dobu. „Za šest nebo pět let? To je směšný," okomentoval požadavek zastupitelstva Karel Pernička. A směšná je podle něj i smluvní pokuta v řádech stovek tisíc korun, kterou stomatolog dostane, pokud nesplní nějakou z podmínek města.

Jak se Jihlava snaží získat zubaře?



- na sídlišti Březinky vznikne polyfunkční dům, kde má být dvacet ordinací a byty pro lékaře



- zubaři by měli do Jihlavy přijít z Prahy a Brna, budou muset mít smlouvy s pojišťovnami



- stomatologická a stomatochirurgická ordinace bude také na Bedřichově, zubař si tam může postavit i rodinný dům