„Veliká oslava se konala 11. listopadu 1801. Pan probošt se tehdy dožíval padesáti let. A protože tehdy se po padesátce už každý cítil dědečkem, bylo třeba památné jubileum oslavit,“ zapsal svého času do Jihlavských análů duchovní od sv. Jakuba Oldřich Med. V předvečer narozenin přišli na faru popřát nejvlivnější a nejbohatší Jihlavané, kněží i vyšší církevní hodnostáři. Pod okny provolávali svému proboštovi prostí Jihlavané slávu.

Jaký byl Milo Grün? Vzdělaný, činorodý a obětavě pomáhal nejchudším. Kvůli nim se po čase rozhádal s magistrátem. Ten peníze pro chudinu získával měsíčními sbírkami po městě, ale radní všechnu práci kolem sbírek uvalili na faru. Dozvíme se víc, když přeskočíme dva roky dopředu do roku 1803.

„Pan probošt dal zaprotokolovat výzvu magistrátu, aby se sbírání peněz zúčastnili i občané. Důvody byly následující: 1. Ctěné obecenstvo se bude moci samo přesvědčit o bídě svých spoluměšťanů. 2. Stykem s chudinou vzroste i soucit s nimi. 3. Odpadnou všechny dohady, co kněží se sebranými penězi dělají,“ zaznamenal Oldřich Med.

Magistrát faře stroze odpověděl s tím, že „dobrovolníků mezi občany není, kdyby měšťané sami chodili po sbírkách, kdo ví, jak by to dopadlo a navíc ve městě je rozšířena značná lhostejnost k bídě chudých.“

Pan probošt nelenil, sedl a napsal odpověď: „Komandovat by radní faře chtěli, ale starat se o chudé, to ať si dělají kněží sami. Tak to tedy ne! Když náboženství, tak náboženství, a pořádné! Kněží trvají na svém požadavku a nechtějí chudé opustit, ale sami po sbírkách chodit nebudou! Počet obyvatel stoupá, práce přibývá, sil ale ubývá, ze sbírek si kněží odnášejí domů leda kašel a bolení v krku. Mohou-li chodit občané po sbírkách v Brně a jinde, proč by to nebylo možné v Jihlavě!“ zlobil se před koncem roku 1803 probošt Grün.

Nicméně vraťme se na oslavu proboštových padesátin. Bohatý program vystoupení a scének na faře hosty uchvátil natolik, že „otevřenými okny a průduchy bylo slyšet nadšené volání bravo, bravo a před farou se producírovala vojenská kapela.“

Kooperátor od sv. Jakuba Oldřich Med pokračuje: „Dojemný byl druhý den. Kaplani hned ráno šli blahopřát a předali jubilantovi s velikou pílí a uměním od českého kaplana Panznera blahopřejné archy. Hned za nimi nastoupili kooperátoři od svatého Ignáce Schneider, Hubner a Puttner, s nimi ještě světský kněz Zikánek. Také nepřišli s prázdnou. V kostele byla slavná mše svatá, které se zúčastnily všechny školy od toho gymnázia až po poslední triviálku. Pak přišel slavnostní oběd, k němuž byli pozváni početní hosté,“ dočítáme se v Jihlavských análech.

„Po obědě, na němž byl panu proboštovi předán dar doksanských jeptišek, na němž se obdivovaly hlavně čtyři figuríny jihlavských kaplanů, v sousední světnici hrálo se velkolepé divadlo. Tato sláva poněkud vynahradila panu proboštovi bývalé ústrky, a proto jistě rád řečnil rok nato při padesátinách pana starosty Jakuba von Sachsentála. Opět nebylo mezi přítomnými suchého oka, protože pan probošt dovedl mluvit,“ připomněl Oldřich Med věci, které před dvěma staletími hýbaly Jihlavou.

Stanislav Jelínek