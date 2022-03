Starosta Ľuboš Varhaník pozoruje, že je stále více důchodců, kteří zůstali sami na větší dům a musí se stěhovat do domovů důchodců. Zastupitelstvo proto nechalo zpracovat projekt na budovu, kde by mohli tito lidé být. Nejvýhodnější nabídka byla od rodáka z Jamného Jiřího Smejkala, nyní působícího v Praze. „Má k obci jiný vztah a dal nám to za nižší cenu. Pojal to jako možnost nechat tu stopu, která by mohla sloužit dalších několik desítek let ve prospěch našich občanů,“ vysvětlil starosta.

Ten zároveň také Deníku popsal, jak by vše fungovalo. „Bylo by to komunitní bydlení seniorů, menší byty a společenská místnost. Do budovy by jezdila pečovatelská služba,“ řekl. Obec bude žádat o dotace a při chystání projektu vycházela z předchozí výzvy. Očekává, že ta další bude podobná. V budově by mělo být kolem jedenácti bytů, jeden trochu větší, další o ploše zhruba čtyřiceti metrů čtverečních.

Stavba by mohla začít za dva, tři roky. Obec by se chtěla vejít do dvaceti milionů, až sedmdesát procent nákladů přitom pokryje dotace. „Nebude to přímo domov důchodců, rád bych, aby to bylo přátelské prostředí, kam bude za seniory chodit rodina a starší lidé budou mít možnost přenechat své domy dětem, vnoučatům a podobně,“ uzavřel starosta s tím, že obec nebude na komunitním domě vydělávat, bude to služba občanům.