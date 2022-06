V obci jsou kontejnery na bioodpad, ty však často nestačí. „Lidé jsou schopní do nich házet věci, co tam nepatří a nasypat to třeba do tří popelnic. Lidé, co si sekají trávník nebo mají zbytky z kuchyně, pak nemají kam to dát,“ pokrčil rameny starosta Ľuboš Varhaník s tím, že ho místní o těchto starostech informují několikrát do roka. Několik biopopelnic navíc, které radnice pořídila, tento problém jen zmírňuje, ale neřeší.