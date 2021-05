Poslední dobou je potlačená společenská činnost a lidé se tu už ani neznají. Tak hovoří o situaci v Jamném na Jihlavsku pamětník Josef Vomela.

Malebná obec Jamné | Foto: Deník/Martin Singr

Stejná situace je i v řadě dalších menších obcí a vesnic. „Myslím, že na to má vliv i covid, ale je to hlavně dobou,“ usoudil senior. „Pamatuji si akce Z, sešli jsme se, postavili plot nebo dům, dali jsme si kafe, pivo a byli jsme hotoví, nikdo nic nechtěl. A těch kroužků, co tu bylo – zpěv, ochotnické divadlo, zahrádkáři, chovatelé, hasiči, myslivci, modeláři, byl tu i motoristický kroužek, to všechno tady dneska není,“ řekl smutně.