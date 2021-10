Demografický vývoj zkrátka odráží trendy doby. „Na konci komunismu chtěli lidé do města a teď hledají klid. Všude po okolí se vesnice rozrůstají,“ pozoruje Vomela. Zatímco dříve se tak stavěla sídliště ve městech, nyní rostou na vsích rodinné domky.

Že se lidé vrací na venkov potvrzuje i starosta Ľuboš Varhaník. „Zájem o bydlení na vsi je v poslední době enormní. Každý týden mám jeden až dva dotazy od lidí, jestli je u nás v Jamném nějaká volná parcela, že by si zde rádi postavili dům, případně jestli nemáme nějakou nemovitost na prodej. Cítím to mnohem silněji než před rokem,“ říká.

V horizontu tří let by v Jamném mohlo být k dispozici až dvacet parcel pro nové obyvatele. Dále chce starosta vybudovat komunitní dům pro seniory. „Nebyl by to pečovatelský dům ani domov důchodců, ale místo, kde by starší lidé mohli žít důstojně. Také by sem nadále jezdila pečovatelská služba," popisuje Varhaník. „Stává se tu, že starší lidé, žijící sami ve velkých domech, se o sebe už nezvládají postarat a zvažují stěhování do bytů, kde je pro ně bydlení snazší. Byl bych proto rád, kdyby měli možnost zůstat tady – ve vsi, kde strávili většinu svého života," vysvětluje.

Zejména pro seniory by pak starosta rád udržel v obci lékaře. Pro starší lidi totiž doktor ve vsi znamená možnost na chvíli odběhnout z domova a ne strávit půl dne v Jihlavě. Současná doktorka je sice před důchodem, mezi zájemci o pozemek na bydlení jsou však také doktoři, a tak starosta věří, že se podaří lékaře v obci i nadále mít. „A mít tady ještě zubaře, to by byl úplný luxus,“ rozesměje se.

Uvědomuje si přitom, že se Jamné lidem líbí. „Máme tady školu, školku, zdravotní středisko. Chceme tu obec trošku rozšířit a podporovat vesnický život. Budu se snažit o to, aby obec byla venkovem s tím, co k tomu patří,“ plánuje.

Parcely pro místní i aktivní přespolní

Starosta by byl rád, kdyby část parcel byla pro místní mladé, aby nemuseli odcházet. A dále by chtěl, aby do vsi přišli aktivní, společenští lidé. „Část lidí, co sem přišli v posledních letech, se začlenila dobře, ale o části vůbec nevím,“ říká s tím, že on sám by rád preferoval mladé rodiny, které dají děti do školky a podpoří i místní kroužky. „Lidé se potkávají, poznají se. Podívejte se, pan Vomela říká, že je náplava, ale je duší víc Jameňák než řada místních,“ ukáže na pamětníka.

A Josef Vomela přitom vzpomíná, jak v obci stavěli v akcích zet budovy. Ještě dříve jako kluk chtěl s kamarády postavit elektroauto. „Sebrali jsme si na to prkna, ta tehdy byla u každého baráku. Nosili jsme je ke kamarádovi, po večerech po jednom jsme to dávali dohromady. A když jsme jich měli dost, otec kamaráda si je dal na půdu a my neměli nic,“ směje se.

Jamenští často ani nevnímají, jak je obec vybavená. Místní ale už mají jeden obchod, stejně tak hospody byly donedávna dvě a nyní je tam jediná. „Část místních obyvatel neumí docenit to, že mají školu a školku v místě. Radši vozí děti do Jihlavy s tím, že pak to mají jednodušší z práce, přitom myslím, že škola na vesnici umí nabídnou dětem minimálně stejnou úroveň vzdělání, navíc zde vznikají hlubší přátelství,“ je přesvědčen starosta. „Už ve školce vždycky vznikaly ty party. A to přetrvalo dosud,“ doplňuje ho pamětník.

Odolnější vůči blázinci okolo

Pravdou je, že v Jamném bylo historicky více obyvatel než dnes. V roce 1850 jich bylo téměř 850, pak se počet skokově snížil a třeba v roce 1991 žilo v Jamném i místních částech dohromady jen 447 osob. Nyní se drží kolem šesti set. Je ale jiná doba než dříve. „Zanikly prostředky, které dávaly lidem obživu – byla tu hospodářství, lesy, pila, cihelna, pivovar, lihovar, skoro všichni měli práci tady,“ připomíná Vomela. Dnes budou lidé jezdit za prací nejčastěji do Jihlavy.

Jinak ale má venkov jen výhody. „Lidé na vesnici mají možnosti jít na zahradu, do přírody, do lesa, tak jsou odolnější vůči tomu blázinci okolo,“ je přesvědčený Varhaník. Vomela se jen směje, když říká, že se trendy vždy mění se změnou generace. Dnešní mladí si myslí, že jejich rodiče dělali všechno špatně a stěhují se proto zpět z měst na venkov.

Nese to s sebou ale i specifické požadavky. „Část vesnice po mě chce rychlý internet, optiku,“ začíná vykládat starosta a pokračuje: „Já jsem jednoznačně pro, ale dříve se šlo do hospody, povídalo se, bavili jsme se. Dneska tam polovina lidí kouká do mobilu. A není to jen v hospodách.“ Následně navazuje na Josefa Vomelu a říká, že se těší na generaci, pro kterou nebude mobil v ruce atraktivní.