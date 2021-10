Když šla bouřka od Jihlavy, farář totiž vždy natočil kříž proti ní a přírodní živel se před obcí stočil. „Kozlovští si stěžovali, že jim pak krupobití poničilo střechy,“ vzpomíná pamětník Josef Vomela. Podle něj ale deště odkláněly spíše lesy v okolí, které poslední roky zasáhla kůrovcová kalamita.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkO různé anomálie v počasí se teď stará dálnice D1 vedoucí nedaleko Jamného. „Je to asfalt a když svítí sluníčko, je nad ním sloup vzduchu. Bouřka se přes něj málokdy dostane,“ vypozoroval za roky Vomela. „Kolikrát v zimě jedete z Jamného, podjedete dálnici a najednou je tam sníh. Nebo naopak. Vypadá to, jako by tam byla neviditelná stěna, na kterou počasí narazí,“ potvrzuje jeho slova starosta Ľuboš Varhaník.