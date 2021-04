Jak se Vám žije v Horních Dubenkách?

Mě krásně. Na obci jsem už pětatřicet let, tři měsíce a devatenáct dní. (smích)

To je slušná doba, co se za ty roky podařilo?

Když jsem prvního ledna 1986 nastupoval, tak jsem měl určitou vizi.

Podařilo se vybudovat nový vodovod, obec plynofikovat, dále byly vybudovány postupně čtyři vrty pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Od roku 2009 slouží čistička odpadních vod a splašková kanalizace. Postupně byly rekonstruovány obecní byty, obecní úřad i požární zbrojnice. Vystavěli jsme dům s pečovatelskou službou, kde je 26 bytů pro klienty, který je v provozu od roku 2006. Zateplili jsme zdravotní středisko, školu se školkou a bytový dům. Byly provedeny opravy místních komunikací a výměny oken ve všech obecních domech. To je v kostce asi všechno.(přemýšlí) To bych neřekl. Já myslím, že z toho, co jsme naplánovali, se podařilo zrealizovat úplně všechno.



Sklárna Janštejn, restaurace Bistrot de papa, pivovar Kozlíček a truhlářství pana Pivoňky. To jsou Vaše čtyři největší chlouby, je to tak?

My na tom nemáme žádnou zásluhu, ale je pravda, že se snažíme s majiteli maximálně vycházet a spolupracovat. Do Bistrot de papa v posledních letech chodíme oddávat, je tam příjemné prostředí a dá se zorganizovat i hostina. I já jsem několikrát restauraci navštívil a vždy jsem si pochutnal. Parkoviště před restaurací bývá přes víkend plné. To Horní Dubenky hodně zviditelnilo.

Horní Dubenky

* první zmínka: 1385

* počet obyvatel: cca 600

* zajímavosti: Bistrot de papa, Pivovar Kozlíček, Chadimův mlýn

Výborná spolupráce je i se sklárnou, ta stále rozšiřuje sortiment a odbyt má zejména do zahraničí. Sklárna má velkou perspektivu do budoucna a vyrábí se zde opravdu krásné výrobky.

Pivovar Kozlíček, to takový rodinný podnik, pivo chutná, točí se v Bistrot de papa, prodává se v lahvích i sudech. Je mi známo, že se dodává i do jiných měst.

A nesmíme zapomenout ani na truhlárnu, kterou vlastní pan Pivoňka.

Slavná osobnost: Rémi Decroix

Kuchař a cukrář, pochází z francouzského Lille, vařil v několika zemích světa. V roce 2015 otevřel se svou ženou Evou Decroix francouzskou restauraci Bistrot de papa v bývalé zemědělské usedlosti v Horních Dubenkách, kde oba žijí.

Tip na výlet

Z Horních Dubenek lze po červené turistické trase dojít k rybníku Bor, kde se nachází Památník husitských bojovníků. Žulový balvan s kalichem připomíná bitvu z roku 1423, ve které vojsko Menharta z Hradce porazilo husity vedené táborským hejtmanem Janem Hvězdou z Vícemilic.

Od rybníka Bor lze dále asi tři kilometry po červené trase dojít až do lesa ke kostelu a stejnojmennému resortu Svaté Kateřiny u Počátek. Zde je areál bývalých vodoléčebných a klimatických lázní. V současné době zde nejvíce přitahuje pozornost kamenný kruh Druidů a nově vystavený Ajurvédský pavilon.

Cestou zpět je možné vrátit se přes Jihlávku a zastavit se v Chadimově mlýně na samém okraji Horních Dubenek. Rod Chadimů je na mlýně už od roku 1644. Dnes jde o rodinnou ekofarmu, která nabízí prohlídku mlynářského muzea v původní mlýnici (v současné době kvůli protiepidemickým opatřením zavřeno).