Jaroslav Hájek byl ochotný udělat si cestu do Jihlavy, hejtman ho však přijel navštívit do Kališť. „Vypadáte skvěle,“ vysekl mu Vítězslav Schrek poklonu při setkání a následně předal dary k narozeninám. To byla kniha o Vysočině s věnováním a speciální dort. „Nejlepší dort z Vysočiny, je Zlatá Praha, což je pecen sýru z polenské mlékárny. Řekl bych, že vám nějakou dobu vydrží,“ řekl hejtman a Jaroslav Hájek zavzpomínal, jak jako řidič z povolání vozil právě mléko.

Setkání začínalo v místním obchodě, který v Kalištích funguje, ačkoliv tam žije jen málo přes sto padesát obyvatel. Starosta František Szczyrba hejtmanovi ukázal fotky, jak se podařilo s pomocí krajských dotací budovu opravit.

Jaroslav Hájek je včelař, vinař, textař a muž mnoha zájmů

Jak se ukázalo, Jaroslav Hájek a Vítězslav Schrek toho mají hodně společného. Úspěšného dechovkového textaře zajímalo, zdali je hejtman muzikant. „Je to tak, ale bigbíťák, já jsem rocker. Původně bubeník, hraju na kytaru a zpívám,“ odpověděl Vítězslav Schrek. „Dechovku jsem hrával, když jsem chodil do základní umělecké školy. Když jsme chtěli hrát rock and roll, museli jsme hrát dechovky,“ dodal s úsměvem.

Každý den na Javořici

I hejtman o svém hostiteli leccos věděl a tak se ho zeptal na včelaření. S tím ale musel Jaroslav Hájek nedávno skončit. „Mám problémy s očima. Když při včelaření vezmete konev medu, ta má čtyřicet kilo, nebo když vytáčíte rámky plné medu, tak mi sem tam praskne žilka, navíc na to je potřeba vidět. Je konec, po padesáti letech, a nenaděláte nic,“ zklamaně vyprávěl Hájek.

Hejtman viděl jako pozitivní, že si včelstva i úly převzali kolegové, které kdysi Hájek učil. Vitální senior je také autorem unikátního úlu Javořičan, který zachovává výhody a odstraňuje chyby standardních úlů. Vyrábí se do celého světa. Do Kališť kvůli němu jezdí návštěvy ze zahraničí, třeba i z New Yorku.

Fyzičku má přitom Jaroslav Hájek vynikající, denně chodí čtyři kilometry na Javořici, kdy začíná v nadmořské výšce 690 metrů a končí v 770 metrech. A jde pořádně svižně, jak názorně předvedl. „A takhle to valím, nešetřím se, čestné slovo. Zpátky už jsem chytrý, to jdu volně,“ pousmál se Hájek, který dříve hrával soutěžně fotbal a do svých pětasedmdesáti let běhal.

I v tom jsou si podobní s hejtmanem. „Já běhám sto kilometrů měsíčně, to mám takový limit,“ odpověděl Schrek a vyprávěl o tom, jak ho sice bolí celé tělo, ale aspoň na chvíli zapomene na stresy z práce.

Následně se všichni přesunuli do domu Jaroslava Hájka, který návštěvě nabídl pohoštění. Společně navštívili také nejvýše položenou vinici v Česku, kterou má právě Jaroslav Hájek, nebo k vodní nádrži, kterou vitální senior kdysi vykopal krumpáčem. „Někdo chodí do posilovny, já tady posiloval takhle,“ vysvětlil vitální důchodce.

Nejlepší jsou trenýrky

Řeč se stočila i na takové téma, jako je dvaadvacátý červen, kdy je Mezinárodní den bez kalhotek. I na to napsal Jaroslav Hájek text písničky a radil přítomným, které spodní prádlo je nejlepší, tvrdil že volné trenýrky. O dobrou náladu nebyla nouze.

Úspěch nyní slaví i Hájkův patnáct let starý text o ženských nákupech. „Jede bába z kopečka, s taškou co má kolečka, rychlost patnáct, v očích smrt, důchod v tahu, v tašce prd,“ odrecitoval autor část textu. Další písničky pak pustil z připraveného CD. Schrek ještě pozval naoplátku Jaroslava Hájka na hejtmanství a kvůli pracovním povinostem odjel.

Toho Jaroslav Hájek trochu litoval. „Já chtěl přehrát ještě další písničky, napsal jsem o zdravotních pojišťovnách, finančním úřadu, pak mám Politickou idylku,“ vyprávěl autor rekordního počtu textů. „Já napsal sedm set padesát písniček, z toho je jich přes čtyři sta natočených, to bychom poslouchali tři dny,“ uzavřel s úsměvem Jaroslav Hájek.

Odpoledne mu také chodili gratulovat sousedé, nejdříve manželský pár přinesl dort a vajíčka, muž v nejlepších letech mu pak předal dárkovou tašku. Následně Jaroslav Hájek otevřel poštovní schránku doslova plnou dopisů. Následující dny prostě bude slavit. S jeho vitalitou si to ale jistě užije, vše nejlepší do dalších let mu přeje také Deník, jehož je věrným čtenářem.