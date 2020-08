Navštívila hejtmana, napsala dopis na ministerstvo, kde v úterý byla osobně. Vše bylo marné, rychlíky budou příští rok Kostelcem jen projíždět. „Byli jsme na Ministerstvu dopravy dvě hodiny. Přišlo mi, že mé argumenty protistrana bere, ale na závěr jsem si uvědomila, že už je vše rozhodnuté,“ řekla Deníku Třísková.

Argumentovala, že v novém jízdním řádu je příjezd do Dolní Cerekve ve stejný čas jako nyní. Říkala, že ne každý jede do Kostelce na rychlík vlakem a reagovala i na to, že se zatím jedná pouze o návrh grafikonu nového jízdního řádu. To vše bez kýžené reakce, krajský úřad říká, že rychlíky jsou v kompetenci ministerstva a to zase tvrdí, že je Kostelec dobře obsluhován vlaky Renesance. „Podle mého názoru jsou to výmluvy,“ nebere si servítky Třísková.

Starostka docílila alespoň dílčího vítězství. Příští rok na jaře totiž bude další schůzka, na které se probere, jak se změna projevila v praxi. „V tuto chvíli už mě nenapadá, co víc bych mohla udělat,“ uzavřela starostka.