Na bleších trzích si na své přijde široké spektrum lidí. „Osobně jsem rád, že vedle uspokojení různých sběratelských vášní se na bleších trzích objevují také stále funkční věci z běžné domácnosti. Ty se tak nestávají odpadem, ale poslouží velmi dobře dál,“ usmívá se Skočdopole.

Na burze lze najít sběratelské a umělecké předměty, oblečení, auto-moto díly, nářadí, military sortiment, drobné elektro, knihy, keramika a další produkty běžné potřeby za zajímavé a smluvní ceny. Z kuriozit Skočdopole jmenuje například dřevěné kuchyňské prkýnko s podobiznou Miloše Zemana. „Dosud ho však nikdo nekoupil, cena je vyšší, asi nikdo bývalého prezidenta nemá doopravdy rád,“ uvažoval nahlas organizátor.

Bleší trhy přitom stále pokračují také na zámku v Polné, kde v roce 2013 začínaly. Do Jihlavy se dostaly až později, na základě zájmu veřejnosti. Nejdříve byly na travnaté ploše letiště v místní části Henčov, nyní jsou nedaleko od centra. Současná tak často zmiňovaná ekologie a důraz na udržitelnost jim jedině nahrávají. „Je to pro mě spojení příjemného s užitečným,“ říká Jakub Skočdopole k ekologickému aspektu burzy.

Video: Bleší trh v Jihlavě bude už v sobotu.

Zdroj: Jakub Skočdopole

Nezaznamenal přitom, že by rovněž často zmiňovaná ekonomická krize nějak ovlivnila zájem o bleší trhy v posledních letech. „Ekonomická krize je spíše politický termín, lidem u nás reálně nic moc nechybí a životní úroveň v Česku je na vysoké úrovni. Rád cestuji po světě, proto mám, věřím, srovnání,“ řekl Skočdopole.

Vstupenky, které půjdou do slosování, jsou za padesát korun, děti do šesti let mají vstup zdarma. Případní prodejci mohou přijíždět od šesti hodin ráno, za auto zaplatí dvě stovky. Samotná akce pak začíná v sedm hodin ráno a končí v pravé poledne. Občerstvení je zajištěné.