Jaká je nyní v Růžené nálada?

To je stejné jako všude jinde. Starosta či zastupitel má své příznivce, kteří jsou nyní nespokojeni. Pak je druhý tábor, který fandí protistraně. Musíme přesvědčit občany, že výměna byla oprávněná.

Jaké byly důvody, kvůli kterým musel skončit předchozí starosta?

Důvody jsou uvedené v zápisu ze zastupitelstva na webu obce. Pět ze sedmi zastupitelů nebylo spokojeno s prací pana starosty. Byl na to v minulosti upozorněn, ale bohužel náprava z našeho hlediska nenastala a proto se stalo co, to se stalo.

V Růžené byl mezi lety 2014 a 2015 i nucený správce z ministerstva. Tehdy nikdo nechtěl dělat starostu?

V roce 2014 nikdo nepodal kandidátku. Byla sestavená, ale podala se až o rok později, když tu byl správce. A tehdy se stal starostou pan Konečný.

Bylo to tak, že všechno, co Martin Konečný jako starosta udělal, bylo špatně, nebo se mu i řada věcí podařila?

Nebylo všechno špatně. Beru to ale tak, že na všech projektech dělali všichni zastupitelé. Podle mého názoru je to práce všech, ne jedné osoby.

Co konkrétně se za posledních pět let v Růžené podařilo?

Převzali jsme projekt zateplení kulturního domu,vybudovali jsme kompostárnu, proběhla revitalizace hřbitova, rekonstrukce zázemí místního fotbalového klubu a nyní pokračuje rekonstrukce obecního úřadu. Dokončili jsme také víceúčelové hřiště, kde už chybí jen drobnosti – terenní úpravy.

V jaké kondici je rozpočet, jste nyní v plusu?

Díky panu Trojanovi, který tu řadu let působil jako starosta, obec nikdy nebyla v mínusu. To se podařilo i v následujících letech. Obec je na tom po finanční stránce dobře.

Jaké projekty nyní přebíráte od dosavadního starosty, jaká je budoucnost Růžené?

Dokončuje se příprava parcel pro rodinné domky a každá obec má výhled větších projektů do budoucna. I my máme výhledy – rozvíjet se, získat pozemky na stavbu nových rodinných domů, rekonstrukce MŠ, vybudovat halu na naší techniku, protože ta současná nestačí a strojů máme stále více. Je to běh na dlouhou trať.

Dosud byl starosta pro svou funkci uvolněn, vy budete neuvolněný. Zvažoval jste opustit dočasně své zaměstnání?

O tom jsem nikdy neuvažoval. Pokusím se skloubit práci a povinnosti starosty. Obětuji tomu část rodinného času.

Prozradíte, jaké je vaše povolání?

Pracuji jako obchodní manažer, mám pohyblivou pracovní dobu. Svému zaměstnavateli jsem oznámil, že jsem se stal neuvolněným starostou a pokud plním své povinnosti, nemá s tím nikdo problém. Mám ještě dva místostarosty, kteří mi vypomáhají.

V Růžené je nyní šest zastupitelů, nehrozí, že hlasování mohou končit patovou situací?

To se může stát, ale to se může stát, i když nás je sedm. Hraje roli to, že šest lidí musí táhnout za jeden provaz a domluvit se.

Budete se za rok a půl ucházet o pozici starosty nebo tento post rád přenecháte někomu jinému?

To je těžká otázka. Na rovinu říkám, že je to výzva, ale mám z toho teď těžkou hlavu a nemůžu říct, co bude za rok a půl.